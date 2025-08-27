‚Pro všechny je jednodušší, když padnou.‘ Moskva verbuje civilisty a vězně s hepatitidou a HIV
Počet lidí nakažených virem HIV nebo hepatitidou v Rusku závratně stoupá. Ve velké míře k tomu dochází v armádě, kde se choroby často šíří v polních nemocnících při krevní transfuzi nebo kvůli opakovanému používání injekčních stříkaček. Právě do armády jsou nakažení civilisté i vězni verbováni s příslibem léčby nebo finanční odměny.
Podle ruského práva by lidé žijící s HIV, tuberkulózou nebo hepatitidou C měli být osvobozeni od vojenské služby. Od začátku Ruské invaze na Ukrajinu však nezávislá ruská média informují o tom, že HIV pozitivní občané nadále dostávají povolávací rozkazy. Buď proto, že vojenské úřady neznají jejich zdravotní stav, nebo proto, že je jednoduše nezajímá.
Vrtulník Čestmír darovaný z Česka už létá nad Ukrajinou. Lidé na něj mezi sebou vybrali 70 milionů
Číst článek
Podle zprávy Carnegie Politika byl počet případů HIV v ruských ozbrojených silách na konci roku 2023 20krát vyšší ve srovnání se stavem na začátku války. Riziko šíření HIV na frontě se zvyšuje například kvůli krevním transfuzím a opakovanému používání stejných injekčních stříkaček v polních nemocnicích.
‚Berou všechny, bez rozdílu‘
Olga Romanová, ruská novinářka v exilu a zakladatelka organizace Russia Behind Bars uvedla, že v Rusku neexistuje žádný formální mobilizační proces. Místo toho jsou verbováni všichni.
„V zásadě berou všechny bez rozdílu,“ řekla Romanova pro deník Kyiv Independent. „Je to takové veřejné tajemství, ale nikdo je léčit neplánuje,“ doplnila. „Pro všechny je jednodušší, když padnou na frontě.“
Dochází také k náboru HIV pozitivních ruských vězňů. Ti byli verbováni už v roce 2022, kdy se tak dělo pod vedením Jevgenije Prigožina, tehdejšího šéfa jednotky Wagner Group. Čtyři roky po začátku války se nábor z ruských věznic podle Romanové pouze zvyšuje.
ONLINE: Trosky ukrajinského dronu způsobily požár v Rostově na Donu. Ruské útoky si vyžádaly dva mrtvé
Číst článek
Romanová také tvrdí, že je vězňům za vstup do armády slibováno až 200 000 rublů (asi 2 500 dolarů, pozn. red.) měsíčně, což je pro ně obrovská částka, ale nemají přístup k lékařské péči ani léčbě. Tyto slíbené platby jsou také často pozdržovány nebo zkrátka neprovedeny, uvedla.
Verbování v okupovaných oblastech
Ruské jednotky také mobilizují obyvatele ukrajinských okupovaných území, kde je zdravotní péče na velmi nízké úrovni, a kde se šíří epidemie HIV a hepatitidy.
Vira Yatrebová, ředitelka organizace Eastern Human Rights Group, s odvoláním na své zdroje v ruských okupovaných územích v Doněcké a Luhanské oblasti uvedla, že lidé s HIV a hepatitidou jsou posíláni do útočných jednotek a nemají téměř žádný přístup k lékařské péči.
„Vzhledem k rostoucímu počtu případů hepatitidy C a HIV je každý rok znovu stále více nakažených a oni (Rusko, pozn. red.) nejsou schopni to řešit,“ řekla Yastrebova pro Kyiv Independent.
Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie ve ‚správnou‘ dobu. Rusové čelí palivové krizi
Číst článek
Dostupnost odborné pomoci pro HIV pozitivní osoby závisí také na tom, zda mají ruské občanství a pas. Ukrajinci žijící v okupovaných oblastech tedy nemají mnoho možností, jak potřebnou léčbu získat.
V náborových centrech v okupovaných územích jsou vyvěšeny plakáty, které vybízejí lidi s HIV a hepatitidou, aby se přidali k ruské armádě. „Toto je vaše poslední šance,“ cituje Yastrebová slogany z plakátů.
Nákladná léčba ART
Moderní antiretrovirální terapie (ART), která je předepisována každému nově diagnostikovanému pacientu s HIV, není levná a je nutné ji podstupovat celý život. I před válkou si ji v Rusku mohly dovolit plošně financovat pouze některé bohaté regiony.
Ruské ministerstvo zdravotnictví se pokusilo přejít na levnější domácí verze západních léků, aby snížilo náklady, ale již před válkou hlásily organizace zabývající se léčbou HIV problémy s dostupností veškerých léků, i těch základních. Válka tento problém zhoršila. V Rusku je momentálně léčeno méně, než 50 procent pacientů s HIV.
Informace, velení a protivzdušná obrana. Washington nabízí záruky poválečné Ukrajině
Číst článek
Lidé, kteří každý den užívají ART, již nejsou nakažliví, ale dovážet ART do zákopů, které jsou neustále ostřelovány, je naprosto nereálné. Nepravidelná léčba je přitom ještě horší, než žádná, protože může způsobit, že se virus na léky adaptuje a vznikne nová mutace.
Rusové, kteří se během války proti Ukrajině nakazili virem HIV budou potřebovat nákladnou celoživotní léčbu. A to nejen pro své vlastní dobro, ale také, aby se snížilo riziko dalšího šíření epidemie.
To bude znamenat citelnou zátěž pro ruský rozpočet a zdravotnický systém a bude to mít negativní dopad na trh práce a demografii v průběhu druhé a třetí čtvrtiny 21. století dlouho po skončení války na Ukrajině a vlády Vladimíra Putina.