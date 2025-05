Proč EDF napadla tendr v Dukovanech? Zkreslení soutěže či vliv na další státy, říká francouzský novinář

Francouzská společnost EDF dlouhodobě lobbovala u Evropské komise, aby zasáhla v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. V rozhovoru pro Český rozhlas to řekl francouzský novinář evropského serveru Contexte Thomas Chemel, který se dukovanskému tendru dlouhodobě věnuje. Popsal, jak debatu o tendru změnil dopis francouzského eurokomisaře Stéphana Sejourného a jaký mezinárodní význam má tendr pro francouzskou společnost EDF. Paříž 11:54 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma EDF lobovala za tendr v Dukovanech skoro rok, říká francouzský novinář (ilustrační foto) | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Ukázalo se, že od konce roku 2024 společnost EDF naléhala na Evropskou komisi, aby do případu zasáhla. Podala formální žádost o vyšetřování, kterou doplnila o další opatření, aby co nejvíce zpozdila nebo pozastavila podpis smlouvy,“ popsal Českému rozhlasu francouzský novinář evropského serveru Contexte Chemel, který se dukovanskému tendru věnuje dlouhodobě.

„Vyšlo najevo, že se případu ujal eurokomisař Stéphane Séjourné, který má na starosti evropskou konkurenceschopnost a průmyslovou suverenitu,“ doplnil Chemel. Francouzská společnost EDF v pondělním prohlášení uvedla, že nikdy nejednala s úmyslem narušit český jaderný program.

Francouzská firma prý uplatňuje právo vyjádřit své obavy ohledně zákonnosti nabídky konkurenční jihokorejské firmy KHNP. Podle francouzského novináře Thomase Chemela dopis francouzského eurokomisaře Stéphana Sejourého celou debatu dostal na političtější úroveň.

Společnost KHNP v tendru na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech předložila bezkonkurenčně nejlepší nabídku. Klíčovým kritériem byla výsledná cena vyrobené elektřiny, kterou se nám podařilo vyjednat za cenu pod 90 eur/MWh.

„Z dopisu eurokomisaře Stéphana Séjourného se dozvídáme, že už v únoru upozornil české úřady na možné zahájení vyšetřování. Klade řadu otázek českým úřadům, zejména společnosti ČEZ a jihokorejské firmě KHNP,“ upozorňuje novinář Chemel.

„Tento dopis je podle Evropské komise jakýmsi ‚zdvořilostním‘ připomenutím českým úřadům, že pokud podepíšou smlouvu s KHNP, hrozí zkreslení soutěže a tedy nenapravitelná ztráta pro EDF,“ tvrdí.

Veřejná dotace

Francouzská EDF podezřívá jihokorejskou společnost KHNP z obdržení veřejné dotace od jihokorejského státu, což by mohlo zkreslit soutěž. Tyto dotace byly navíc podle EDF v rozporu s evropským nařízením o zahraničních subvencích. Jihokorejská firma odmítá, že by od tamní vlády obdržela dotace nebo jejich příslib, který by mohl ovlivnit výsledek českého jaderného tendru.

„Pravděpodobně bude následovat vyšetřování. Eurokomisař Stéphane Séjourné to ostatně píše ve svém dopise. Na úrovni Evropské komise se připravuje rozhodnutí vedoucí k zahájení podrobného vyšetřování. Zatím v tomto ohledu nemáme žádné oficiální oznámení,“ přibližuje Chemel.

Francie vyvinula velké úsilí, aby EDF v tendru na Dukovany uspěla. Její nabídku v Praze loni na jaře podpořil prezident Emmanuel Macron. Francouzský projekt vyzdvihoval i někdejší velvyslanec v Praze a současný Macronův poradce pro Evropu Alexis Dutertre. Francouzský novinář upozorňuje na to, že dukovanský tendr má pro EDF mezinárodní význam.

„Společnost EDF lobbovala skoro rok, aby prosadila své zájmy. Chtěla, aby se český trh stal důkazem její konkurenceschopnosti v jaderném sektoru. Pro skupinu jde o precedens, na který se budou dívat další potenciální zákazníci,“ popisuje Chemel.

„Polsko, Nizozemsko, Finsko, Slovinsko nebo Kazachstán tohle všechno pozorně sledují při výběru budoucího partnera. EDF také argumentuje tím, že Dukovany měly být prvním krokem k vytvoření evropského jaderného průmyslu. To je ve Francii v současnosti velmi aktuální téma,“ doplňuje.

Francouzská společnost EDF podle Chemela poukazuje taky na spolupráci Jihokorejců s Američany: „Westinghouse stáhl svou stížnost a podepsal s Jižní Koreou dohodu o budoucí spolupráci při rozvoji jaderné energie v evropském a globálním měřítku. Někteří pozorovatelé v tom vidí jakousi dohodu o rozdělení evropských zakázek a snahu o vytvoření společného výrobního řetězce v Evropě.“

„To je také věc, na kterou poukazuje společnost EDF. Francouzi tvrdí, že nabízí spojení se všemi evropskými i českými průmyslovými podniky, aby vytvořili evropský dodavatelský řetězec. Zatímco podle Francouzů Jihokorejci a Američané se spojují s cílem konkurovat evropským firmám v Evropě,“ uzavírá francouzský novinář evropského serveru Contexte Chemel.