Proč Musk podporuje AfD? Spojuje je vymezování se vůči establishmentu, míní analytička

Technologický magnát a spojenec Donalda Trumpa Elon Musk vede kampaň ve prospěch německé krajně pravicové AfD. Před blížícími se parlamentními volbami ji v článku pro list Welt am Sonntag označil za poslední jiskřičku naděje pro Německo. „Politici upozorňují, že kontroluje sociální sítě a má monopol, jak může ovlivnit debatu. EU by podle nich měla reagovat," shrnuje analytička Zuzana Zavadilová z Asociace pro mezinárodní otázky v Interview Plus. Interview Plus Berlín/Washington 19:16 9. ledna 2025

Alternativa pro Německo podle Muska zastává správné postoje k tématům hospodářské revitalizace, dodávek energií a kontroly migrace. Strana přitom chce přehodnotit vztahy k USA a NATO, upřednostňuje spolupráci s Ruskem a s Čínou. Prosazuje také vystoupení z Evropské unie a návrat k německé marce.

„Otevřeně také podporuje spalovací motory a je proti e-mobilitě. Je paradoxní, že společnost Tesla podporuje právě tuto stranu. Muska s AfD ale spojuje téma deregulace a vymezování se vůči establishmentu,“ podotýká expertka.

Samotná AfD se podle Zavadilové profiluje jako strana normálního občana, s čímž nejde podpora ze strany miliardáře, který vlastní sociální síť a většinu satelitů na oběžné dráze, tak úplně dohromady.

„Myslím, že tento aspekt se budou snažit v kampani potlačit a spíš ukázat, že mají na své straně velkou osobnost a spolupracovníka budoucího amerického prezidenta. Otázkou je, jak si to voliči přeberou. To teď bohužel nelze říct,“ dodává.

Jak mluvit s Trumpem

Podpora AfD se neomezuje jen na bývalé východní Německo, ale roste i na západě země. Řada voličů stran jako CDU nebo FDP totiž deklaruje, že chtějí změnu systému, kterou nabízí pouze AfD.

Voliči se podle Zavadilové budou rozhodovat podle toho, jaké recepty strany nabídnou na řešení ekonomické krize a sociálních otázek. Ukázkou toho, jak politici reagují na veřejnou poptávku, je například otázka migrace.

Lídr CDU Friedrich Merz razí odlišnou migrační politiku než někdejší kancléřka Angela Merkelová. Volá po zpřísnění podmínek pro udělování azylu a rozšiřování seznamu bezpečných zemí, do nichž mohou být neúspěšní žadatelé deportováni.

Vyzval také vládu, aby vypracovala plán pro návrat Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. „Překvapivé je, že se pro to vyslovil i předseda Zelených Robert Habeck. Ovlivňuje to debatu o možných budoucích koalicích a je vidět, že Merz si k němu nechával otevřená vrátka,“ popisuje Zavadilová.

Merz patří k silným podporovatelům transatlantických vazeb a rád by do německo-amerických vztahů vnesl pozitivní program. „Třeba novou iniciativu pro společný volný obchod, která byla tématem už v roce 2017, ale Trump ji zastavil. Merz si je vědom, že bude muset dělat ústupky. A že pokud Německo chce dál být hráčem uprostřed politických a hospodářských změn, musí to dělat v evropském rámci,“ uzavírá.

Poslechněte si celý pořad Interview Plus ze záznamu v úvodu článku.