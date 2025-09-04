‚Proč? To nevíme.‘ Flašíková mění program STVR. Končí zábavné pořady i rubrika o dezinformacích
Generální ředitelka Slovenské televize a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková provedla další zásahy do programové nabídky. Rádio Slovensko přestane vysílat pořady Skúška sirén a Abeceda klaunov, skončila také rubrika Overovňa, která se věnovala vysvětlování dezinformací a konspiračních teorií.
„Proč? To nevíme. Žádný důvod jsme nedostali,“ napsali autoři Skúšky sirén na sociálních sítích. „Upřímně, už dva roky jsme si říkali, co děláme špatně, že nás ještě nezrušili? No, teď se to stalo. Takže překvapení nejsme, spíš nás to mrzí.“
Pořad byl ve vysílání od roku 2018 a každou čtvrtou neděli ho uváděli komici Tomáš Hudák, Samo Trnka a Kamil Mikulčík. Podle Trnky se dalo konec očekávat. „Tušili jsme, že se něco chystá. Na září jsme měli mít nahrávání, ale nikdo se nás v srpnu neptal na termíny studia, což se běžně dělo. Bylo jasné, že se program ruší,“ řekl pro slovenský Denník N.
Tomáš Hudák se prý doslechl, že pořad překážel ministryni kultury Martině Šimkovičové (SNS), která si měla stěžovat vedení, kvůli skeči, v němž ji parodovala herečka Zuzana Fialová. „Myslím, že máme vládu, která je velmi citlivá na kritiku a opozici. A když ji dokáže potlačit, tak musí,“ doplnil Trnka.
Konec ověřování
Z programu zmizela i Overovňa, kterou připravovali novináři Petra Strižková a Martin Hodás. Ta vysvětlovala posluchačům, jak se šíří a vznikají dezinformace. „Řekli mi, že rubrika je pozastavená, a nabídli mi, ať přijdu s jiným nápadem,“ popsala Strižková pro deník SME. Overovňa dlouhodobě čelila kritice některých koaličních politiků, mimo jiné předsedy SNS Andreje Danka. Tomu vadilo například to, že v pořadu nazvali proruský motorkářský klub Brat za brata gangem.
S výtkami v obsahu se prý nesetkali. Vedoucí pořadu ale minulý rok museli z obsahu vyjmout příspěvek o cestě poslance Ľuboše Blahy (SMER-SD) do Moskvy. Letos byla Overovňa nejprve přesunuta do méně vhodného vysílacího času a nakonec úplně zrušena.
Obměna pořadů
Podle STVR jsou změny součástí modernizace vysílání. „Záměrem vedení je pravidelně přicházet s inovacemi, nahrazovat formáty a měnit dramaturgii tak, aby veřejnoprávní rozhlas držel krok s komerční konkurencí,“ sdělil Denníku N mluvčí Filip Púchovský. Zábavní pořady podle něj úplně nekončí. „Dochází k jejich obměně s cílem zvýšit kvalitu, atraktivitu a poslechovost. Připravují se nové formáty, které mají propojovat rozhlas a televizi,“ doplnil.
Martina Flašíková stojí v čele STVR od letošního května, od srpna zároveň řídí i rozhlasovou část. Krátce po nástupu zrušila pořady, jako Milujem Slovensko, Sieň slávy či diskusní Večeru s Havranom. Veřejně také kritizovala práci zpravodajů.
S jejími kroky odcházejí novináři, jež nahrazují méně zkušení kolegové. Flašíková je dcerou podnikatele Fedora Flašíka a před svým jmenováním vedla provládní portál eReport. Do čela STVR ji dosadila Rada STVR složená ze členů jmenovaných vládní koalicí.