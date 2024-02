Proč Orbán souhlasil s pomocí Ukrajině? ‚Zjistil, že ostatní státy Unie na něj zatlačí silněji,‘ soudí expert

Lídři států Evropské unie na mimořádném summitu v Bruselu po několika minutách jednání jednomyslně schválili dlouhodobou finanční podporu Ukrajiny. Vrcholné schůzce přitom předcházelo sedm týdnů neúspěšných vyjednávání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který dohodu blokoval. „Orbán zjistil, že ostatní státy mohou zatlačit zpět,“ říká Tomáš Weiss z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 19:20 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Je překvapením, že částka byla schválena bez velkých průtahů a diskuzí?

Záleží na tom, koho se zeptáte. Velká část komentátorů očekávala, že Orbán nakonec ustoupí, někdo to zase nečekal. Takže to překvapilo i nepřekvapilo.

Proč nebylo Maďarsko nyní proti? Dostal Viktor Orbán za svůj souhlas něco na oplátku?

Mohl i nemusel. To nevíme a asi nikdy nebudeme vědět. Pokud k nějaké dohodě došlo, tak předpokládám, že zůstane zákulisní. Byť tedy v bruselských kuloárech se často nic neutají. Jednodušší vysvětlení ale je, že Orbán chtěl na prosincovém summitu udělat velké gesto a zjistil, že zbytek evropských států na něj bude tlačit silněji a silněji.

Zároveň si ostatní státy připravily plán B, pokud by Maďarsko neustoupilo, takže si myslím, že maďarský nesouhlas byl neudržitelný.

Budapešť usiluje o další unijní finance, které jsou zablokované, kvůli diskuzi o právním státu. Nemůže to být jeden z důvodů, proč s financemi pro Ukrajinu Orbán souhlasil?

Určitě je to hlavní věc, kvůli které Orbán držel Ukrajinu pod krkem. Nicméně se zdá, že neuspěl v tom, že by ostatní členské státy a Evropská komise ustoupily a peníze pro Maďarsko uvolnily.

Jestli jsem ze sociálních sítí dobře pochopil, tak se v závěrech měla objevit výzva Evropské rady k Evropské komisi, aby ke všem nařízením ohledně vlády práva přistupovala objektivně a pracovala s fakty. To ale neznamená, že by Komise ignorovala fakta.

Všichni kromě Viktora Orbána říkají, že Evropská komise pracuje s fakty a postupuje velmi objektivně, co se vlády práva v Maďarsku týče.

Jsou na penězích schválených pro Ukrajinu nějaká omezení, nebo je na Kyjevu, jak s nimi naloží?

Zatím jde o úpravu rozpočtu. Evropský víceletý finanční rámec funguje tak, že členské státy musí jednomyslně schválit velké finanční kapsy. Nicméně to, jak jsou ty peníze utráceny, záleží na rozhodnutí, které standardně připravuje Evropská komise a musí ho schválit členské státy a Evropský parlament.

Členské státy pak kvalifikovanou většinou schvalují toto rozhodnutí a ještě nevíme, jak budou ty peníze omezeny, protože zatím není k dispozici navazující dokument, který tohle bude specifikovat.

Je shoda všech členských států důkazem, že Unie stojí za Ukrajinou v plné síle. Nebo je znát, že s pokračujícím konfliktem dochází k oslabení pomoci?

Myslím si, že je přirozené, že dochází k oslabení jednoty, která v tom počátečním šoku byla skutečně silná. Nyní vidíme i živou debatu mezi členskými státy.

Pokud byste se mě na to zeptal před rokem a půl, tak bych rozhodně nečekal, že členské státy budou tak jednotné, jako jsou teď. Jednota mezi státy je skutečně silná a musíme doufat, že vydrží.