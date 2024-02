Proces s Trumpem začne 25. března. ‚Velká nespravedlnost,‘ zlobí se jeho právník

Výběr poroty v procesu ohledně platby pornoherečce ze strany amerického exprezidenta Donalda Trumpa před volbami v roce 2016 začne 25. března, oznámil ve čtvrtek newyorský soudce. Připravil tak půdu pro první trestní soud s bývalou hlavou státu v dějinách USA, informují americká média. New York/Washington 17:54 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident USA z let 2017 až 2021 aktuálně vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu | Zdroj: Reuters

Začátek hlavního líčení v uvedeném termínu soudce Juan Merchan naplánoval už loni na jaře poté, co se Trump stal prvním obžalovaným exprezidentem v americké historii. Následovaly však ještě další tři obžaloby, přičemž u jedné z nich soudkyně rovněž plánovala proces na březen, což by narušilo harmonogram toho newyorského.

Soud ve Washingtonu ohledně Trumpovy snahy zvrátit výsledky posledních prezidentských voleb se však nyní odkládá kvůli průtahům v přípravné fázi a zdá se, že jako první se tak před porotu dostane kauza platby za mlčení údajné exprezidentovy milenky.

Trumpův právník herečce známé jako Stormy Daniels před volbami vyplatil 130 000 dolarů (přes tři miliony Kč) ve snaze zamést její tvrzení o románku pod koberec a podle prokuratury pak Trump zfalšoval finanční záznamy, aby transakci zakryl.

Exprezident jakékoli provinění odmítá a jeho právníci požádali Merchana, aby obžalobu odmítl. Soudce však ve čtvrtek zamítl jejich žádost a potvrdil, že proces bude pokračovat podle původního plánu. Podle deníku The New York Times přišel s odhadem, že hlavní líčení by mohlo trvat šest týdnů.

Čtvrtečního jednání se účastnil i obžalovaný, který se s největší pravděpodobností znovu stane kandidátem Republikánské strany pro listopadové prezidentské volby. V době newyorského procesu už by mohl mít vítězství v republikánských primárkách jisté a ani případné odsouzení by mu v kandidatuře nebránilo.

Trumpův právník Todd Blanche stanovení březnového termínu označil za „velkou nespravedlnost“ . „Je to absolutní narušování voleb říct: ‚Budete sedět v této soudní síni na Manhattanu,‘“ citovala jej agentura AP. Na rozdíl od čtvrtečního jednání už Trump při hlavním líčení bude muset být přítomen.

O tomto aspektu před novináři mluvil i sám exprezident, přičemž uvedl, že se snaží soudy oddalovat. „Chceme průtahy, samozřejmě. Ucházím se znovu o zvolení. Jak se můžete ucházet o zvolení a sedět celý den u soudu na Manhattanu?“ prohlásil při příchodu do soudní síně.

Trump všechny obžaloby, kterým čelí, vykresluje jako spiknutí vedené jeho rivalem a současným prezidentem Joem Bidenem, jakkoli pro takové tvrzení nepředkládá důkazy.

V součtu čtyř kauz je terčem 91 obvinění, která kromě snahy zablokovat výsledky voleb a platby za mlčení souvisí také s přechováváním vládních dokumentů po odchodu z Bílého domu.