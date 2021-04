OBRAZEM: ‚Zlaté procesí‘ s 22 egyptskými faraony zamíří Káhirou do nového muzea

Náměstí Tahrír i přilehlé ulice, kterými procesí projde, jsou dopravě i běžným lidem uzavřené. Egypťané tak mohou průvod sledovat především doma na televizních obrazovkách.

Před Egyptským muzeem zaujímají čestná místa politici a velvyslanci. V Káhiře slavnosti přihlíží také generální ředitelka organizace UNESCO Audrey Azoulayová.

Ve speciálních alegorických vozech jsou připraveny schrány s 18 králi a čtyřmi královnami, na každém voze je jméno panovníka či panovnice ve staroegyptském i arabském písmu.

Po plánovaném slavnostním koncertu se procesí 22 vozů vydá po nábřeží Nilu směrem do čtvrti Fustát, kde těla těchto vládců spočinou v novém Muzeu egyptské civilizace.

Problémy pro průvodce

Přesun královských mumií ale nenechává chladnými třeba profesionální průvodce, kteří tu s oficiální visačkou na krku nabízejí své služby turistům. Mahásin Sajjidová je absolventkou fakulty turizmu a provází v angličtině.

„Ty mumie jsou takové naše děti. Bude to pro nás těžká chvíle, až odtud odjedou do jiného muzea. Zůstanou tady sice sbírky královny Hatšepsut, krále Achnatona, ale když odvezou Tutanchamona a mumie, nic sem lidi nepřitáhne,“ tvrdí.

The wait for The Pharaoh's Golden parade is finally over! Don’t miss this incredible event on 3 April

الحدث الفريد الذي ينتظره العالم!. انتظروا الموكب الذهبي الذي لم ولن يتكرر. ٣ أبريل! pic.twitter.com/iy1rUUNK9w — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) March 18, 2021

Přesun mumií rezolutně odmítá i průvodce Tárek Kamátí, který tu už 15 let provází v angličtině a němčině. „Úřady tohle muzeum totálně zabily. Je mrtvé. Kdo z turistů bude mít čas navštívit v Káhiře hned tři velká muzea? Navíc každé v úplně jiné části města? Skrze všechny ty dopravní zácpy? Když odtud odvezou Tutanchamonův poklad a královské mumie, proč by sem pak ještě někdo chodil?“ ptá se.

Kamátí si myslí, že by se jak nové Velké egyptské muzeum v Gíze, tak Muzeum egyptské civilizace ve Fustátu měla využít jinak. „Kdyby trošku přemýšleli, vytáhli by artefakty z přeplněných skladů, a ty by vystavili v novém muzeu. A tady by nechali Tutanchamonův poklad a sál s mumiemi, aby se sem na ně chodili lidé dívat,“ navrhuje.

Skoro 120 let stará původní budova muzea bude stát na náměstí Tahrír dál. Mnohé exponáty v ní zůstanou. Na co ale bude lákat turisty, to je otázka, kterou si kladou nejen zdejší průvodci.