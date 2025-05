Procházková: Důležité je, že spolu Trump a Putin vůbec mluvili. Mnoho hmatatelného to ale nepřineslo

Americký prezident Donald Trump po telefonátu s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem oznámil, že Rusko a Ukrajina zahájí jednání, která povedou k příměří a konci války. Kreml prohlásil, že Rusko je připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o mírových rozhovorech. „Je to jen jeden z dalších Putinových kroků, které vedou k protahování mírového procesu a k tomu, aby budil zdání, že je v něm aktivní,“ míní reportérka Deníku N Petra Procházková. Rozhovor Washington/Moskva 16:55 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Procházková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak hodnotíte výsledek telefonátu mezi Trumpem a Putinem?

Hodnotila bych kladně už jen to, že se uskutečnil. To jsme si před půl rokem ještě nemohli ani představit.

Výsledky ale zůstávají na podobné úrovni jako předchozí rozhovory a například istanbulská schůzka. Důležitější je, že k tomu došlo, než to, co to přineslo. Jediný hmatatelný výsledek tohoto rozhovoru je totiž výměna devíti vězněných Američanů v Rusku a devíti Rusů vězněných ve Spojených státech. Nic jiného konkrétního z rozhovoru nevyplynulo.

Co v jazyce Vladimira Putina znamená uzavření memoranda o možném budoucím příměří? Co si pod tím můžeme představit?

Je to jenom jeden z jeho dalších kroků, které vedou k protahování celého mírového procesu a k tomu, aby budil zdání, že je v něm aktivní a iniciativní. To, že bude něco podepsáno, je jedna věc.

Druhá věc, jak už víme po istanbulské schůzce, je, že ukrajinská a ruská strana mají každá zpracovat písemně svou přesnou představu o tom, za jakých podmínek by bylo možné uzavřít příměří. A toto je proces, který by teď měl probíhat.

Memorandum je jenom deklarováním toho, že obě strany jsou ochotny k uzavření příměří. Ale to už o ukrajinské straně víme dlouho a o té ruské víme, že se ho snaží co nejvíce oddálit.

Vzkaz Rusům a světu

Jak výsledky telefonátu prezentují ruská média? Jaké sdělení se dostane k domácímu publiku?

Ruská média klasicky a tentokrát znovu prezentují rozhovor jako diplomatické vítězství Vladimira Putina a velice podrobně rozebírají, o čem se tito dva státníci bavili. Dávají najevo, že to byl rozhovor rovný s rovným, že Rusko je zpátky ve světové hře a že Putin se umí bavit s Trumpem a Trump ho má rád. Bavili se i v osobním tónu o Trumpově manželce.

Tohle zní v ruských médiích. Publiku se snaží říct: Podívejte se, váš prezident je světový hráč, který si zaslouží být prezidentem takto velké země.

O Ukrajině je tam toho úplně maličko. Média se o Ukrajině příliš nezmiňují, protože Ukrajina má být v této hře jen jednou figurkou, ale celá ta hra je pro Rusko mnohem širší.

Trump ale tentokrát zvolil nečekaně jiné pořadí. Před telefonátem s Putinem hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to důležitý detail? Vyslal tím nějaký vzkaz?

Je to důležitý vzkaz. Ten rozhovor byl sice kratičký a nevím, co si za těch pár minut stihli říct, ale určitě je to vzkaz do Moskvy, že zatím je Amerika opravdu prostředníkem. Zatím to není tak, že Spojené státy uzavírají s Ruskem nějakou dohodu a na Ukrajinu zapomínají. Ale jak víme, u Donalda Trumpa se to může docela rychle změnit.

Po tom krátkém rozhovoru dokonce řekl, že Zelenskyj je silný chlapík, ale je těžké s ním hovořit. Tím dává najevo, že Ukrajina zkrátka nepřistupuje na úplně všechny požadavky, jak by si Spojené státy přály.

Vidím tam rozpory mezi požadavky Ruska, Ukrajiny a Spojených států zatím tak hluboké, že příměří se mi zdá ještě v nedohlednu.

Jednání ve Vatikánu?

Donald Trump šel ve svém vyjádření ještě dál a na sociální síti Truth Social zmínil možnost, že by mírová jednání mohl hostit Vatikán, jak navrhoval nový papež Lev XIV. Je to asi předčasné, ale je to něco, na co by mohl Vladimir Putin přistoupit?

Těžko říct. Mně se to nezdá příliš pravděpodobné už proto, že úloha pravoslavné církve v Rusku i v této agresivní válce proti Ukrajině je poměrně výrazná. A přišlo by mi divné, kdyby si pravoslavná církev nechala vzít takovou iniciativu.

Navíc by tam muselo dojít zcela určitě ke kontaktu patriarchy s papežem. Dokážu si představit, že by se společně nějak zapojili, ale v tuto chvíli je pravoslavná církev spíš válečný štváč než mírotvorce. Spíš světí tanky, které jedou na frontu, než aby vyzývala k mírovým rozhovorům. Bylo by opravdu velmi zvláštní, kdyby Rusko přenechalo v tuto chvíli mírovou iniciativu Vatikánu.

Poslechněte si v audiozáznamu výše celý rozhovor s Petrou Procházkovou a také s Veronikou Stromšíkovou, vrchní ředitelkou Sekce bezpečnostní a multilaterální ministerstva zahraničí.