Procházková: V problémech je Ukrajina i Rusko. Putin hraje o čas, než se mu začne hroutit ekonomika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připravený podepsat dohodu o nerostech a vyjednávat o míru. Ve svém projevu ke Kongresu to prohlásil Donald Trump den poté, co pozastavil vojenskou pomoc Ukrajině. „Je to určitě reakce na zastavení pomoci, ale nejenom. Myslím, že Zelenskyj si po nešťastné páteční schůzce v Oválné pracovně uvědomil, že bude muset hodit zpátečku," říká pro Český rozhlas Plus novinářka Petra Procházková z Deníku N. Interview Plus Praha 22:28 5. března 2025

Důvodem páteční roztržky mohla být podle Petry Procházkové i nespokojenost Američanů s návrhem dohody. A není vyloučeno, že finální text bude pro Ukrajinu méně výhodný. Zelenskyj v Bílém domě požadoval bezpečnostní záruky, které mu ale Spojené státy odmítají poskytnout.

Petra Procházková, válečná zpravodajka, novinářka Deníku N

„Trvají na tom, že jako záruka bezpečnosti bude muset stačit americká přítomnost. Bude záležet i na vztazích mezi Washingtonem a Moskvou. Pokud budou takové, jaké se dnes jeví, tak Ruskové pravděpodobně nebudou útočit na místa, kde se nacházejí Američané,“ míní válečná reportérka.

Poukazuje na to, že problémy nyní nemá jen Ukrajina. Také Rusko má velké ekonomické potíže a potřebuje konflikt ukončit. „Snaží se tvářit, že jsou v pohodě a mír nepotřebují a jde jen o to, že chtějí vyjít vstříc USA. Ale ve skutečnosti je to úplně jinak,“ hodnotí.

Rusové prý chtějí své poslední síly vrhnout do velké jarní ofenzivy a mimo jiné vytlačit Ukrajince z Kurské oblasti. „Uvědomují si, že někdy zhruba do léta k příměří bude muset dojít i z jejich strany, protože jim docházejí zdroje,“ dodává.

Dočasná okupace

O zdroje podle Procházkové přicházejí také novináři – v poslední době je podle ní obtížné odhadovat, co se odehrává v hlavě Vladimira Putina, protože z kremelských kuloárů přestaly unikat informace.

„Mé osvědčené zdroje tvrdí, že už ty zprávy nemají, že Kreml je za velkou vysokou tlustou informační zdí. Ale je řada signálů, že si Putin uvědomuje tíhu ekonomické krize a hraje o čas. Má poslední měsíce, než se mu ekonomika začne hroutit,“ věří reportérka.

Rusové veřejně požadují nejen okupovaná území, ale čtyři celé ukrajinské oblasti, které přitom kontrolují jen částečně. „To je zjevný nesmysl a vědí to i v Kremlu. Je to trik, který používají před jednáním, aby měli z čeho ustupovat,“ doplňuje Procházková.

Naproti tomu Ukrajinci nikdy neřekli, že okupovaná území uznají za ruská, byť připouštějí, že vojenskou cestou je zpět nezískají.

„Na Ukrajině jsem slýchávala příklad Německa, které také bylo dlouho rozdělené, ale nakonec se Němci dočkali. Vnímají to jako cestu k zachování státnosti a demokratických principů na území, které uhájí. A žijí v naději, že se situace v Rusku jednou změní,“ uzavírá válečná reportérka Petra Procházková.

