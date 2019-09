Pročínský poslanec vyzval ke stržení Lennonových zdí v Hongkongu. Panují obavy z dalších střetů

Hongkongský poslanec Junius Ho, který je zastáncem politiky vstřícné k pevninské Číně, vyzval občany k odstranění takzvaných Lennonových zdí. Na ně v posledních měsících lidé v Hongkongu lepí pestrobarevné lístečky se vzkazy, v nichž vyjadřují podporu demonstrantům a nesouhlas s místní vládou. Podle agentury Reuters panují obavy, že by akce propekingského zákonodárce mohla v Hongkongu vyvolat další střety. Hongkong 16:59 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Lennonova zeď" v Hongkongu | Zdroj: Reuters

V Hongkongu se od června konají masové protivládní demonstrace. Lidé začali původně protestovat proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování už správkyně Hongkongu Carrie Lamová slíbila stáhnout.

Protesty ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření údajných násilností ze strany policie při demonstracích, propuštění zadržených a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu.

Jednou z forem protestů se v Hongkongu staly i Lennonovy zdi, které spontánně vznikly v podchodech, ve stanicích metra či v nákupních centrech. Poslanec Junius Ho, který je ostrým kritikem protivládních protestů, vyzval k „vyčištění“ 77 Lennonových zdí. V sobotu od 09.00 do 16.00 místního času by na každé z míst měla přijít stovka lidí, která by se o odstranění vzkazů postarala.

„Uděláme to na oslavu 70. výročí naší vlasti,“ napsal Ho na své facebookové stránce s odkazem na blížící se 70. výročí založení komunistické Číny, které Peking oslaví 1. října. Britská kolonie Hongkong se pod čínskou správu vrátila v roce 1997.

Protivládní demonstranti slíbili, že se nenechají vyprovokovat k potyčkám, ale že zdi pak zase obnoví.