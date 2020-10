Harvey Weinstein čelí v Kalifornii dalším šesti obviněním ze sexuálního napadení

Bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein, který už byl odsouzený za sexuální delikty, čelí nyní v Los Angeles dalším šesti obviněním z násilného sexuálního napadení. Podle agentury Reuters to v pátek oznámila tamní prokuratura. Svého času jeden z nejmocnějších mužů amerického filmového průmyslu letos nastoupil na 23 let do vězení v New Yorku, kde byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Los Angeles 23:16 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harvey Weinstein v únoru 2020 | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Nová obvinění vznesly dvě údajné oběti kvůli činům, kterých se podle nich Weinstein dopustil před více než desetiletím. Právníci bývalého producenta zatím nový vývoj nekomentovali, Weinstein však v minulosti popíral, že by kdy měl sex s jakoukoliv ženou proti její vůli.

140 let vězení

Producent čelil již předtím v Los Angeles četným obviněním ze sexuálních deliktů. V případě, že by jej soud uznal vinným ve všech bodech obžaloby, hrozilo by mu podle prokuratury dalších 140 let za mřížemi.

„Jsem vděčná těm prvním ženám, které tyto zločiny oznámily a jejichž odvaha dodala sílu vyjít na světlo i dalším,“ uvedla ve vyjádření okresní prokurátorka Jackie Laceyová.

Skandál kolem filmaře stál před více než dvěma a půl lety u zrodu kampaně MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění Weinsteina obvinilo více než 90 žen, většina z těchto případů je ale promlčená.

Losangeleská prokuratura již požádala o dočasné přesunutí Weinsteina z New Yorku do Los Angeles, aby mohl čelit obvinění u tamních soudů. Stání k jeho vydání je plánováno na prosinec.