Nekonfliktní ‚sjednotitel‘. Nový slovenský premiér Heger má uklidnit krizi, Matovič mu zůstává za zády

Téměř měsíc trvající krizi uvnitř slovenské vlády vyřeší rošáda - funkce si mezi sebou mění dosavadní premiér Igor Matovič a ministr financí Eduard Heger (oba OĽaNO). Co však mohou lidé od nového předsedy slovenské vlády očekávat? „Je méně konfliktní, má klidnější vystupování a více se snaží hledat dohodu a kompromis. Ale nová funkce ho může změnit," řekl serveru iROZHLAS.cz politolog Pavol Baboš z Univerzity Komenského. Bratislava 6:46 31. března 2021

Dosud nejvážnější politickou krizi od loňských voleb vyvolal kromě dlouhodobých svárů uvnitř vládní koalice také nestandardní nákup ruských vakcín Sputnik V, o kterém předem téměř nikdo nevěděl, až na premiéra Igora Matoviče. Koaliční partneři, strany Za ľudí a Svoboda a Solidarita (SaS) následně žádali rekonstrukci vlády a kritizovali Matovičovo řízení země.

Jako první rezignoval ministr zdravotnictví Marek Krajčí (OĽaNO), na jehož odchod vládní strany tlačily. Matovič dosluhujícího ministra naopak obhajoval a označil ho za oběť kritiků z řad koalice, čímž rozdmýchal další sérii sporů. V dalších týdnech funkci složili ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak (Sme Rodina), ministr hospodářství Richard Sulík (SaS), který je nejvýraznějším kritikem Matoviče, ministryně spravedlnosti Mária Kulíková (Za ľudí), ministr školství Branislav Gröhling (SaS) a šéf diplomacie Ivan Korčok (za SaS).

Matovič dlouho svůj odchod odmítal, později pro svou rezignaci stanovil podmínky - i po svém odstoupení chtěl zůstat členem vlády a požadoval, aby SaS ztratila v novém kabinetu jeden ministerský post. S přibývajícími demisemi se však stupňoval tlak jak ze strany koaličních partnerů, tak i prezidentky Zuzany Čaputové.

Předseda OĽaNO tak přišel s iniciativou - navrhl, že si vymění pozice s ministrem financí Eduardem Hegerem a nebude trvat na dříve stanovených podmínkách. Plán uvítaly SaS, Za ľudí i hnutí Sme Rodina. V úterý tak Matovič předal v Prezidentském paláci svou demisi a Zuzana Čaputová pověřila sestavením nového kabinetu Eduarda Hegera. Kdo je tedy nový slovenský premiér?

Od vodky do politiky

Heger se narodil 3. května 1976 v Bratislavě, kde později vystudoval Ekonomickou univerzitu. Před vstupem do politiky působil jako manažer v několika menších firmách, později zastupoval v USA společnost Old Nassau Imports, LLC, která za oceán vyváží vodku.

V roce 2016 se objevil na kandidátce strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) do Národní rady, v jejíž barvách se díky zisku 11 procent stal poslancem Národní rady. V následujících volbách již Matovičovo hnutí volby ovládlo a Heger se stal členem nového kabinetu jako ministr financí.

To však nebyla jediná funkce, v níž během ročního fungování vlády Igora Matoviče dostal důvěru - po demisi Marka Krajčího od poloviny března toho roku vedl zároveň i resort zdravotnictví, kde během krátké doby musel na pozadí politické krize mimo jiné prezidentce Zuzaně Čaputové vysvětlovat nejasnosti ohledně dodávek vakcín proti covidu-19 či řešit epidemická opatření a problémy s očkováním.

Předražený právník

Jako ministr financí je Heger hodnocen relativně pozitivně. „Po odborné stránce je ministerstvo financí jedno z nejlépe fungujících. Jsou tam lidé, kteří zažili hodně ministrů. I předešlí šéfové se nesnažili do odborné stránky ministerstva zasahovat. Odborníci jsou tam tedy potřební a dospělo to do bodu, kdy ministři nemohou během krátké doby příliš pokazit,“ řekl pro server iROZHLAS.cz politolog z Univerzity Komenského v Bratislavě Pavol Baboš.

Pod kritikou se ale během Hegerova období ocitl návrh nového státního rozpočtu se schodkem téměř 12 miliard eur (318 miliard korun), který Heger nazval „rozpočtem záchrany a zodpovědnosti“, výtky od opozice a ekonomů si vysloužil i projekt e-faktur nebo absence plánu daňové či důchodové reformy.

Pozornost ale přitáhla i kauza předražených právních služeb pro Hegerův resort. Server Aktuality.sk přišel loňské léto s informací, že Hegerův poradce, právník Michal Miškovič, uzavřel se státem smlouvy za částku přesahující 800 tisíc eur, (téměř 21 milionů korun) v rámci nichž měl poskytnout právní služby ministerstvu životního prostředí, Slovenskému pozemkovému fondu i národní loterijní společnosti Tipos, která spadá právě pod ministerstvo financí. Kromě poukázání na střet zájmů později také vyšlo najevo, že Miškovič zatajil obvinění z falšování podpisů, kvůli kterému mu Slovenská advokátní komita pozastavila činnost.

Ministerstvo financí ještě v srpnu ukončilo s Miškovičem spolupráci, opoziční Smer-SD mluvil kvůli kauze i o Hegerově odvolání. „Pokud ministr neodvolá šéfa Tiposu a nedojde ke zrušení smluv, máme právo hovořit o vyslovení nedůvěry ministru Hegerovi,“ uvedl v září předseda Smeru-SD Robert Fico. Heger podotkl, že mu přijde absurdní, aby čelil odvolání - Miškoviče si podle svých slov najal, aby na resortu zastavil předražené zakázky, což se mu také mělo povést. K odvolání Hegera nakonec nedošlo, podle politologa Baboše ho kauza navíc výrazně nepoškodila.

Konzervativec a ‚sjednotitel‘

Od Hegera se především očekává, že na rozdíl od Igora Matoviče bude jako premiér svým jednáním i výroky daleko umírněnější. Heger je považován za konzervativce, po smrti svého otce také začal působit uvnitř křesťanských kruhů a je vedoucím pastýřského týmu Dómu sv. Martina. Od Matoviče se odlišuje i vystupováním na sociálních sítích - nový premiér na rozdíl od předsedy OĽaNO nepoužíval ke komunikaci vlastní účet, ale oficiální profil ministerstva financí. Jeho veřejné vyjadřování je také daleko zdrženlivější, formálně věcnější a používá i odbornější jazyk.

I díky své povaze má podporu dosud nespokojených koaličních partnerů. „Má 17 poslanců z hnutí Sme Rodina a tato podpora mu byla vyslovená,“ uvedl předseda Národní rady Boris Kolár (Sme Rodina) podle novinky.sk. Hegerovo jmenování podpořila i předsedkyně koaličního Za ľudí Veronika Remišová tím, že například Hegera označila za člověka ochotného hledat konsenzus.

Pozitivně vnímá Hegerův vliv na vládní krizi i bratislavský župan Juraj Droba (SaS). „Je to takový klidný sjednotitel,“ řekl Droba, s nímž se Heger zná již dvacet let - společně totiž působili ve firmě vyvážející do USA vodku, jak připomíná server Sme.sk.

S tím, že Heger bude v porovnání s Matovičem klidnějším premiérem, souhlasí i politologové. „Je méně konfliktní, má klidnější vystupování a více se snaží hledat dohodu a kompromis. Ale nová funkce ho může změnit, je to zcela jiná zodpovědnost a bude se muset vypořádat s odlišným tlakem. Matovič je navíc jeho stranický šéf a bude mu sedět za zády,“ popisuje Baboš.

„Vztahy mezi koaličními stranami nebudou konfliktnější než dosud, ale konfliktní budou i nadále vztahy mezi předsedy stran. Změní se jejich vazby, protože Matovič byl v minulosti nadřízeným Sulíka - teď budou rovnocenní. Spory mezi Sulíkem a Hegerem ale neočekávám,“ uvedl pak pro Sme.sk politolog a prezident slovenského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Jak podotýká Baboš, Heger byl vůči Matovičovi loajální a nevystupoval proti němu ostře, během krize ale ani neměl potřebu ho usilovně bránit. Možný budoucí konflikt mezi nimi tak nejde zcela vyloučit. „Pokud si bude Matovič myslet, že je to v jeho zájmu, podle mě nebude váhat Hegera podrazit. Igor Matovič je rozhodně nevyzpytatelný,“ míní Baboš. Předpokládá ale, že první týdny a měsíce bude uvnitř vlády relativní klid - a to i ze strany Eduarda Hegera.

„Dokud se nezorientuje, nebude se Heger pouštět do konfliktů s Matovičem. Tím, že bude postupně nabírat sebevědomí a zkušenosti, to ale samozřejmě možné je,“ dodal politolog.