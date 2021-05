‚Je to program na vytvoření střední třídy pro všechny’. Polský premiér představil plán obnovy

Polský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu při prezentaci programu obnovy po pandemii covidu-19 slíbil, že všichni Poláci budou žít jako střední třída. Vládnoucí národní konzervativci plánují snižování daní pro většinu lidí, vyšší výdaje na zdravotnictví nebo štědřejší podporu mladých rodin. Varšava 16:54 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strana Právo a spravedlnost (PiS) s menšími partnery vládne v Polsku od roku 2015. Podporu si zajistila slibem zvýšení podpory pro rodiny s dětmi nebo důchodce a důrazem na obranu konzervativních hodnot | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

„Je to program na vytvoření střední třídy pro všechny, nikoli pouze pro omezený počet lidí,“ řekl premiér Morawiecki, když představoval plán.

Vláda chce zvýšit hranici, do které se příjmy nedaní, osvobodit osoby pobírající minimální mzdu nebo nižší důchody od placení daně a zvednout limit pro zařazení do vyšší daňové třídy.

Na financování zdravotnictví má jít do roku 2023 šest procent hrubého domácího produktu, do roku 2027 to má být sedm procent. Agentura Reuters upozorňuje, že aktuální srovnatelná čísla kabinet nezveřejnil. Kritici varují, že za rostoucí výdaje lidé s vyššími příjmy zaplatí většími příspěvky na zdravotní pojištění.

Strana Právo a spravedlnost (PiS) s menšími partnery vládne v Polsku od roku 2015. Podporu si zajistila slibem zvýšení podpory pro rodiny s dětmi nebo důchodce a důrazem na obranu konzervativních hodnot. Morawiecki dnes uvedl, že rodiče dostanou po narození druhého a každého dalšího dítěte příspěvek ve výši 12 000 zlotých (asi 67 500 korun). Už nyní rodiče mají právo na dávku ve výši 500 zlotých měsíčně na každé dítě a na jednorázový příspěvek 300 zlotých na nákup školních potřeb.

Reuters připomíná, že podle posledních průzkumů se PiS stále těší nejsilnější podpoře ze všech politických stran, i když už není tak vysoká jako při posledních parlamentních volbách v roce 2019.

Příznivců PiS ubylo během pandemie covidu-19, která odhalila dlouholeté podfinancování polského zdravotnictví. Nicméně od dubna nových případů nákazy výrazně ubývá a vláda protikoronavirové restrikce uvolňuje, dnes se například otevřely zahrádky restaurací a skončilo povinné nošení roušek venku.

Vládu v poslední době rozdělil spor o schvalování unijního fondu obnovy, který v parlamentu odmítla podpořit malá vládní strana Solidární Polsko ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra. S penězi z EU polský kabinet počítá při naplňování svého programu.

„Je to plán obnovy, ale je určen na znovuzískání jejich voličů,“ zhodnotila nový program Práva a spravedlnosti Anna Materská-Sosnowská, politoložka z Varšavské univerzity. Vláda se podle ní snaží zakrýt následky pandemie, která „byla v Polsku strašná“. „Můžeme jít do obchodů, do kaváren, slunce svítí, peníze se jen posypou a zapomeneme, co se dělo včera,“ řekla politoložka.