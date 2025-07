Prohlížet videa ano, mít účet ne. Austrálie do zákazu sociálních sítí dětem do 16 let zařadila i YouTube

Lizcová: Deportace lidí z Německa je kontroverzní téma. Neřešení problémů s migrací nahrává AfD

„Deportace lidí, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestných činů v Německu, do zemí původu, je velmi kontroverzní téma. Není jasné, do jakých podmínek se do zemí původu vracejí,“ přibližuje odbornice.