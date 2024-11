Prokuratura chce pro Le Penovou pět let vězení a zákaz kandidovat. Platil by, i když by se odvolala

Francouzská prokuratura navrhla pět let vězení a zákaz kandidovat do veřejných funkcí pro šéfku krajní pravice Marine Le Penovou v procesu týkajícím se fiktivních asistentů poslanců europarlamentu. Informovala o tom agentura AFP. Trojnásobná prezidentská kandidátka, jejíž strana Národní sdružení (RN) v červencových francouzských parlamentních volbách posílila svůj vliv na domácí politiku, vinu odmítá. Na prezidentku chce kandidovat znovu. Paříž 7:24 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marine Le Penová přichází k soudu společně s dalšími 24 obviněnými, bývalými představiteli strany, asistenty a zákonodárci (15. října 2024) | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

O případné vině Le Penové a výši trestu rozhodne soud patrně v první polovině příštího roku.

V kauze takzvaných fiktivních zaměstnanců jsou Le Penová a další více než dvě desítky lidí podezřelí, že z peněz určených na parlamentní asistenty vypláceli mzdu zaměstnancům, kteří ve skutečnosti pracovali pro Národní frontu (FN), jak se strana tehdy jmenovala. Prokurátor ve středu před francouzským soudem řekl, že navrhované tresty se týkají všech.

Le Penová má podle prokuratury dostat dva roky nepodmíněně a tříletý trest s odkladem, což by ji podle AFP automaticky znemožnilo prezidentskou kandidaturu v roce 2027. Prokuratura navíc požaduje, aby měla zákaz ucházet se o veřejné funkce pět let, na což by podle žádosti žalobců nemělo mít vliv její případné odvolání proti rozsudku.

„Záměrem prokuratury podle mě je připravit Francouze o možnost volit toho, koho volit chtějí,“ řekla po soudním jednání novinářům Le Penová. Státní zástupci se podle ní rovněž snaží „zničit stranu“, která má spolu s krajní levicí v rukou osud současné menšinové vlády prezidenta Emmanuela Macrona.

Le Penová kritizovala zvláště žádost o to, aby zákaz kandidatury platil bez ohledu na odvolání. Naopak podle právníka Evropského parlamentu Patricka Maisonneuvea je požadavek opodstatněný a v souladu s dosavadním postupem prokuratury.

Kauza se týká let 2004 až 2016, kdy byla Le Penová poslankyní EP. Na seznamu podezřelých jsou europoslanci za FN, jejich parlamentní asistenti a externí spolupracovníci strany. Prokuratura požádala také o udělení pokuty 300 000 eur (7,6 milionu korun) každému z obviněných.

Politička již u soudu vypovídala dříve a prohlásila, že je nevinná. Obhajoba má v příštích dnech dostat možnost přednést své závěrečné argumenty. Soudce by měl do dvou týdnů stanovit datum vynesení rozsudku, které se podle médií očekává zkraje příštího roku.