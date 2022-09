Propagandistka Simonjanová kritizuje mobilizaci. Jde o manévr, jak odvést pozornost, hodnotí expert

„Margarito, ahoj, tady Olga Kokorekinová. Slyšela jsem, že se zabýváte nesrovnalostmi při mobilizaci. Přicházím za vámi se stejnou věcí,“ píše se v jednom z mnoha příspěvků na twitterové zdi Margarity Simonjanové, šéfredaktorky několika ruských státních médií. Prominentní novinářka během posledního týdne kritizovala způsob mobilizace, podle experta Karla Svobody jde ale o kalkul a posun v ruském vnímání „speciální operace“ zatím nenastal. Praha/Moskva 6:15 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2019 dostala Margarita Simonjanová od ruského prezidenta Řád Alexandra Něvského | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

„Čtyřicet let, dvě malé tříleté děti, nebojoval, nesloužil, ale je poručíkem v záloze. Vojenská specializace: řidič. Povolán. Věk i specializace odpovídají, ale říkali, že jako první budou brát ty, kteří mají bojové zkušenosti a za sebou službu v armádě. Nebo snad ‚jako první‘ znamená, že budou odvádět i nevojáky, pokud těch s bojovými zkušenostmi není dost? Má jít i on?“ napsala v pondělí na svůj twitterový účet Margarita Simonjanová.

Nejde o znepokojenou manželku neprávem mobilizovaného muže ani o hlas odporu z ruské občanské společnosti, ale o jednu z předních tváří Putinovy propagandy a šéfredaktorku ruských státních médií RT (dříve Russia Today) a Rusko dnes.

Tedy o ženu, prominentní novinářku blízkou Kremlu a matku tří dětí, která 21. února letošního roku v televizním pořadu, kde se oslavovalo uznání separatistických republik na východě Ukrajiny, prohlásila: „Především nechápu, proč tady ve studiu není šampaňské.“.

A o tři dny později, když Rusko napadlo sousední Ukrajinu, okomentovala na twitteru záběry ruské vojenské techniky, jak se valí do země z již dříve okupovaného Krymu: „Jedná se o standardní zkoušku průvodu. Jen jsme se ho letos rozhodli uspořádat v Kyjevě“.

Drží linii

Co se tedy stalo, že se dvaačtyřicetiletá Simonjanová najednou mezi příspěvky o tom, jak zhubla, a obviňováním USA ze schvalování útoků na ruské civilní cíle, rozhodla kritizovat způsob ruské mobilizace a zastávat se těch, kteří jsou povoláni k posílení ruské armády nad rámec mantinelů, jež vymezili prezident Vladimir Putin a ministr obrany Sergej Šojgu?

„Základní věc je, že Simonjanová dál drží oficiální linii. Ona neříká, že mobilizace je špatně nebo že válka je špatně, naopak se vyslovuje pro její podporu a zároveň kritizuje to, že jsou odváděni její kolegové a že je v tom chaos,“ vysvětluje odborník na Rusko Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, proč nejde o zásadní událost, jak by se pohledem západníma očima mohlo zdát.

Podle Svobody tak Simonjanová kritizuje pouze „technikálie“ mobilizace jako například to, že povolávací rozkazy přistály ve schránkách lidí, kteří měli být z mobilizace vyjmuti.

Маргарита Симоньян

@M_Simonyan Мы очень. Очень. ОЧЕНЬ. Рассчитываем, что здравый смысл победит и в как можно более короткие сроки частичная мобилизация обретет черты прозрачности, законности и порядка. 6 41

„My velmi, velmi, velmi věříme, že zvítězí zdravý rozum a částečná mobilizace co nejdříve získá rysy transparentnosti, zákonnosti a pořádku,“ rozčiluje se Simonjanová nad chaosem, který mobilizaci provází, ve svém dalším tweetu.

„Simonjanová nedělá nic náhodou, může za tím být její záměr odvézt pozornost od problému mobilizace jako takové a od nesmyslnosti války k tomu, že mobilizace se tak úplně nevede, ale až se problémy vyřeší, vše bude v pořádku. Dává tímto způsobem zapomenout, že je to celé od začátku do konce zločinná akce a válka proti cizí zemi,“ komentuje Karel Svoboda, podle kterého Simonjanové současné angažmá za vyřešení problémů s mobilizací není nijak významnou událostí, ale spíše taktikou.

„Nepřeceňoval bych to, vůbec nekritizuje, že mobilizace probíhá. Jsem skeptický vůči tomu, že jde o nějakou její spontánní akci, vidím za tím kalkul a přemýšlím, jaký ten kalkul je, jaká je jeho logika,“ říká Svoboda a dodává, že zatím ani nezaznamenal výrazný posun ve vnímání ruské veřejnosti k agresi jejich země proti Ukrajině.

„Vidíme, že jsou lidé, kteří si nalepí písmeno Z na své auto a zároveň tím autem utíkají do Kazachstánu nebo do Gruzie a rozčilují se, že je Gruzínci vracejí zpátky, a jsou uražení, že Gruzínci sami by také potřebovali ‚denacifikovat‘.“

Domů v zinkové rakvi

Momentem, který by většinovým ruským veřejným míněním podle něho mohl pohnout, by byl až okamžik, „když by se sousedé začali vracet domů v zinkových rakvích a lidé by přemýšleli, jak ochránit alespoň své příbuzné“.

Přes očividné nesrovnalosti v částečné mobilizaci, na které upozornila kromě dalších německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle a jež přiznal sám Kreml, Rusové podle Svobody stále věří obrazům, které jim malují ruská státní média, včetně Margarity Simonjanové: moderní a silná armáda, která osvobozuje a pomáhá.

„Nedochází jim, že kdyby ruská armáda byla tak strašně skvělá, tak už na Ukrajině vyhrála,“ shrnuje Svoboda.

Za diskreditaci armády, kam by se dalo zahrnout Simonjanové vystupování na twitteru, hrozí v Rusku až 15 let za mřížemi, obvykle ale padají menší tresty: pokuty nebo několikadenní pobyty ve vězení. Ani to podle Svobody ale prominentce Simonjanové nehrozí.

Prozatím částečnou mobilizaci oznámil ruský prezident Vladimir Putin minulou středu ve 14 minut dlouhém televizním projevu, ve kterém jedenáctkrát padlo slovo neonacista či neonacistický.

Jen za první týden od vyhlášení mobilizace Rusko podle listu Novaja gazeta Jevropa opustilo více než čtvrt milionu ruských mužů.