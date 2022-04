Berlínskou ‚spanilou jízdu‘ režíroval ruský mechanik. Teď má strach o firmu, dostává špatné hodnocení

Tisíce protestujících a kolona až 5000 aut projela v neděli berlínskými ulicemi. Vozy zdobily ruské vlajky, na některých bylo také písmeno Z, kterým lidé vyjadřují solidaritu s ruskou válkou. Účastníci také zpívali patriotistické písně.

List Guardian zmiňuje případ automechanika, který na svůj vůz umístil Davidovu hvězdu se sloganem: „Budeme další?“ Srovnával tak údajnou újmu současných Rusů v dnešním Německu s perzekucí Židů během nacismu.

Organizátorem protestu měl být majitel autoservisu Igor Westa. Ten na TikToku sdílel už dříve nacionalistická videa a obdiv k prezidentu Vladimiru Putinovi. Na sociální síti má Autoservice Westa přes 8500 sledujících a více než 12 tisíc lajků.

Několik dní po protestu s majitelem autoservisu Igorem a spoluorganizátorem Reném natočila ruskojazyčná televize OstWest reportáž. Oba muži si stěžovali na vlnu negativních reakcí. Údajně jim pořád někdo volá, vyhrožuje, posílá fotky mrtvých Ukrajinců. Ohrazovali se, že jejich motivací přitom byla obrana práva Rusů v cizině.

Autoservis je podle Igorových slov na dně. Ve videu, které zveřejnil na TikToku, prosí lidi, aby mu pomohli vylepšit pověst. Jinak mu prý hrozí ekonomický kolaps.

Důvodem je podle něj přehršel negativních recenzí, které mu lidé napsali na hodnocení ve vyhledávači Google. Ještě donedávna bylo komentářů víc než pět tisíc – prakticky všechny s negativní zkušeností. Objevovaly se v nich také fotky zničených ukrajinských měst.

V současnosti jsou ale promazány, zůstala pouze jedna hvězdička.

Andrij Melnyk, ukrajinský velvyslanec, k protestu uvedl, že je zděšen jeho konáním a rozsahem. Navíc k němu došlo v den, kdy byly zveřejněny záběry z Buči a svět se postupně dozvídal o zvěrstvech, ke kterým ve městě severně od Kyjeva docházelo během vlády ruských vojáků.

„Proboha, jak mohli (policisté) dovolit, aby se tahle kolona hanby odehrávala uprostřed Berlína?“ napsal na twitteru a svou kritiku cílil především na berlínskou starostku Franzisku Giffeyovou. Ta následně odpověděla: „Chápu hněv a odsuzuji jakýkoli výrok, který bagatelizuje ruskou útočnou válku.“

Protidemonstraci, která měla za cíl kolonu zablokovat, naopak policie zabránila. Jako důvod uvedla to, že nebyla registrována úřady. Účastníci nyní čelí řízení o narušení veřejného pořádku.

An enormous car parade of cars with mostly Russian flags in Berlin, #Germany, today. Reportedly, the parade in support of Russia gathered 5000 cars.



They can't complain about the media blackout in Germany. They have access to information and can see what Russians did in Bucha. pic.twitter.com/20Oco5p3RB