Proruského propagandistu vylákali do zahraničí. Jeho chlebodárce ho ale za mřížemi nenechá, míní Soukup

Kyryl Molčanov si myslel, že jede do Berlína pro ocenění německého parlamentu a pro finanční odměnu. Místo toho ho polští pohraničníci zatkli a deportovali na Ukrajinu. Molčanov má ruské i ukrajinské občanství a je klíčovým spolupracovníkem v Moskvě žijícího ukrajinského oligarchy Viktora Medvedčuka. „‚Málokdo ale čeká, že zůstane ve vězení," říká novinář Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který se specializuje na Ukrajinu a Rusko. Kyjev 21:48 2. dubna 2025 Na fotografii je podle SBU „politický expert", který byl zadržen v Polsku. Podle ukrajinského serveru The Kyiv Indepdendent jde o Kyryla Molčanova | Foto: SBU

Kdo je vůbec Kyryl Molčanov? A proč se o něj zajímaly ukrajinské tajné služby?

Kyryl Molčanov patřil mezi velmi proruské novináře z okruhu Viktora Medvedčuka, člověka, který byl příbuzensky spojen s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který šel za kmotra jedné z jeho dcer, a člověk, který byl hlavním mužem Kremlu na Ukrajině, který potom byl zatčen a následně vyměněn za bojovníky pluku Azov.

V Moskvě založil celou řadu propagandistických serverů. Jeden z nich, právě Voice of Europe, měl hlavní sídlo v Praze. Molčanov byl skutečně takovým headlinerem. Ale chodil i do ruských propagandistických kanálů.

Jenom v roce 2023 byl 35krát u Vladimira Solovjeva, hlavního kremelského propagandisty. Současně na svých telegramových kanálech dával Molčanov odkazy na kanály ruských tajných služeb, aby vyzýval Ukrajince, aby poskytovali tajné informace o ukrajinské armádě. Takže to byl člověk, který byl viditelný.

A co vůbec dělal na území EU?

Dostáváme se téměř ke špionážnímu filmu, možná spíše ke špionážní komedii, protože jak ukrajinská strana říká, tak rozvědka spolu s polskými kolegy vypracovala operaci, která trvala déle než půl roku, kdy ho přesvědčili, že mu německý parlament chce udělit cenu a především finanční odměnu.

A to asi sehrálo hlavní roli. Může to znít velmi bizarně, že takový člověk, který se prokazatelně dopouští propagandy a snaží se poškodit Ukrajinu, si myslí, že mu projde jet přes Polsko do Německa. Ale i takové případy známe.

A to se odehrálo už po zahájení celoplošné ruské invaze na Ukrajinu?

Jeho zadržení se odehrálo teď před pár dny.

Jaký trest mu hrozí?

Může být obviněn třeba i z velezrady, kde je trest až doživotí. Na druhou stranu asi málokdo očekává, že zůstane ve vězení, protože jak už jsem říkal, sám Viktor Medvedčuk byl vyměněn za zajaté bojovníky pluku Azov, který je pro Kreml ten úplně nejhorší.

Lze předpokládat, že Molčanova také vymění. Rusko má dostatečné množství ukrajinských válečných zajatců a předpokládám, že jeho chlebodárce ho nenechá někde za mřížemi na Ukrajině.