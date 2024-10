‚Prosím, zastavte tu nenávist.‘ Springfield se po Trumpově lži potýká se záští vůči přistěhovalcům

„Ve Springfieldu jedí psy. Lidi, co k nám přišli, jedí kočky. Jedí domácí mazlíčky lidí, kteří tam žijí,“ tvrdí na začátku září v prezidentské debatě republikánský kandidát Donald Trump. Jeho oponentka, demokratka Kamala Harrisová v té chvíli nad absurdním výrokem zvedá obočí. Moderátor Trumpovo tvrzení ještě v debatě s odkazem na místní policii vyvrací jako naprostou lež. Nic už ale nezabránilo tomu, aby se Springfield na jihozápadě Ohia stal jedním ze symbolů letošních amerických voleb.

„Tady ten tu bydlí a včera jsem se ho ptal, jestli jí kočky, a říkal, že ne,“ reaguje pobaveně Mexičan Franklin, který do města dojíždí pracovat na stavbu. Jeho kolega, který ve Springfieldu žije asi půl roku, ironicky odpovídá, že on tu tedy žádného psa ani kočku neochutnal.

Z místních lidí ale většinou cítím, že se tady skoro nikdy o několik týdnů starém výroku už nechce bavit. Na celý humbuk by ráda zapomněla i majitelka butiku s oblečením, která svou klientelu řadí mezi nejbohatší procento místních obyvatel. Místo toho mi ale potvrzuje, že se kvůli Trumpově lži do Springfieldu přijíždí podívat lidi z okolí. Nic skandálního k vidění tu přitom podle ní není.

Z nedalekého Columbusu, který je hlavní město Ohia, do Springfieldu přijely i dvě seniorky Ann a Diana. Potkávám je v místní galerii. Do města je nepřilákal lživý Trumpův výrok, ale výstava jejich kamarádů. Na diskuse o volbách dnes náladu nemají. Stojíme v moderní budově a Ann mi vášnivě přibližuje dílo malířky Elsie Sanchezové, která do USA přišla z Kuby.

„Známe se už roky,“ vypráví před abstraktním obrazem bělošská Američanka Ann. „Elsie si myslí, že její dílo je o liniích a tvarech. Ale já jí vždycky říkám: Elsie, ale ty používáš tak skvělé barvy!“ Lepší průvodkyně jsem si nemohla přát. Ve vedlejším sále je ještě barevnější výstava mladé umělkyně Andrey Myersové. Popisek u díla vysvětluje, že Myersová zpracovává starý textil tak, aby „odkázala na rigidní představy o práci tradičně připisované ženám a zároveň jim vzdorovala“.

Kdo vyhraje Ohio

Liberální témata v Ohiu letos působí možná až trochu nepatřičně. Bývaly sice časy, kdy Ohio volilo demokraty, to ale poslední roky neplatí. A v posledních volbách se ani nenaplnila teze, že kdo vyhraje Ohio, vyhraje celé volby. Donald Trump tu u voličů uspěl v roce 2016 a pak znovu i v roce 2020, kdy ho ale celostátně porazil současný demokratický prezident Joe Biden.

Také letos předvolební průzkumy Ohio docela jistě připisují Trumpovi. Ten si navíc jako kandidáta na svého viceprezidenta vybral místního konzervativního senátora JD Vance. Ten vyrůstal ve městě Middletown, které leží jen hodinu cesty od Springfieldu. A právě od Vance se o městě nejspíš dozvěděl i Donald Trump.

Springfield – podobně jako Middletown – byl dřív prosperující průmyslové město. Vyráběly se tu třeba zemědělské stroje. Jenže továrny zavřely a společnosti se přesunuly za oceán. Ze Springfieldu od 60. let také odešla skoro pětina obyvatel. V posledních letech se ale volná pracovní místa díky snaze místní hospodářské komory do Springfieldu vrátila.

O pozice v montovnách na okraji města mají zájem i lidé, kteří do USA přišli z jiných částí kontinentu. A firmy, kterým za covidové pandemie chyběli pracovníci, je rády zaměstnaly. Jak popisuje deník The New York Times, Haiťané montují součástky do automotorů, balí zeleninu a ovoce a pracují v logistických centrech.

„Posledních deset let se to tu ekonomicky zlepšuje. Předtím byl Springfield jako hodně měst na Středozápadě, ze kterých odešli podnikatelé. Příchod migrantů, aby tu pracovali, byl pro místní ekonomiku přínos,“ hodnotí situaci Michael, který ve městě žije od narození.

Přiznává ale, že část místních se nicméně přidala k nenávistným náladám. „Rozhodně to negativně ovlivňuje haitskou komunitu a taky všechny ve městě,“ popisuje Michael atmosféru, kterou ve městě nejde přehlédnout.

JD Vance o Springfieldu mluvil už v červenci. Tvrdil, že imigranti z Haiti zvyšují ceny bydlení a žijí na sociálních dávkách. Smyšlený příběh o migrantech pojídající domácí mazlíčky se na sociálních začal šířit v srpnu. Teprve až Trump ale Springfield svým lživým výrokem v zářijové prezidentské debatě dostal do médií po celém světě. Trumpovi podporovatelé pak také lež dál šířili na sociálních sítích.

Nenávist vůči přistěhovalcům

„Ono se to táhne už od republikánského sjezdu,“ podotýká uprostřed moderní galerie v centru Springfieldu Anne a upozorňuje na jinou součást celého příběhu. „Chudáci rodiče toho tragicky zabitého chlapce. Jejich stanovisko je přitom tak dojemné… a odvážné.“

Loni v srpnu naboural nedaleko Springfieldu muž bez řidičského průkazu školní autobus. Zranil 23 dětí a zabil jedenáctiletého chlapce. Letos v květnu za to byl odsouzen na nejméně devět let vězení.

Za volantem dodávky seděl jeden z několika tisíc uprchlíků z Haiti, kteří ve Springfieldu našli v posledních letech práci. Nehoda ve městě působila jako rozbuška pro některé nespokojené nálady sousedů, kteří si na příchod rodin z Haiti i odjinud začali stěžovat na městských zasedáních.

Podle zástupců města je většina lidí z Haiti ve Spojených státech legálně. Někteří mají trvalý pobyt, jiní uprchlíci získali dočasnou ochranu. Mají tedy podobné postavení jako třeba ukrajinští uprchlíci u nás. Chudé Haiti dlouhodobě zmítá násilí. Politická a ekonomická situace se v zemi ještě zhoršila potom, co byl v roce 2021 zavražděný tamější prezident.

Trumpův kandidát na viceprezidenta JD Vance o haitských uprchlících ve Springfieldu přesto prohlásil, že jsou „nelegální cizinci“. Nechal se také slyšet, že udělování dočasné ochrany pro lidi z Haiti pod jejich prezidentstvím skončí.

Tvrzení politiků byla moc i na rodiče chlapce, kterého při autonehodě zabil řidič z Haiti. Při zasedání městské rady v polovině září vyzvali Trumpa a Vance, aby přestali zneužívat jejich osobní tragédii k šíření nenávisti. „Přál bych si, aby můj syn byl zabitý 60letým bílým mužem. Pak by nás totiž lidi chrlící nenávist nechali na pokoji,“ četl do mikrofonu Nathan Clark, zatímco jeho žena Danielle stále vedle něj. „Prosím, zastavte tu nenávist.“

Místo toho Clarkovu rodinu zavalila další vesměs anonymní vlna zášti a lží. Fotka jejich syna se objevila i na letácích s nápisem „Zabitý haitskými vetřelci“. „Nemají právo mluvit takto za Aidena,“ ohradila se pro deník The New York Times chlapcova matka. Kvůli výhrůžce smrtí u domu Clarkových zůstávají policisté.

Strach a nedůvěra

Projíždím téměř prázdnými ulicemi města. Jen na zápražích domů občas zahlédnu někoho odpočívat v teplém podzimním slunci. Zastavím u přízemní budovy s nápisem První haitská evangelikální církev ve Springfieldu. V sále potkám tři muže, kteří mezi sebou diskutují haitskou kreolštinou. Prohodíme pár slov francouzsky, a nakonec přejdeme do nejisté angličtiny.

„Bohoslužby máme v neděli ráno a pak nabízíme kurzy angličtiny. Každou neděli odpoledne, každé úterý večer a každý pátek ráno,“ popisuje mi hlavní pastor kostela. Kurzy angličtiny jsou malá snaha o to, jak pomoct místním školám. V těch totiž s příchodem rodin z Haiti přibylo dětí. Opětovný nárůst obyvatel ve městě také zahltil lékařskou péči a trh s bydlením.

Zástupce města právě kvůli bydlení napsal v červenci dopis do Senátu s žádostí o federální pomoc se zajištěním bydlení. V kopii byl i JD Vance. Dopis doteď visí na jeho senátorských webových stránkách.

„Ve Springfieldu v poslední době narostl skrze migraci počet obyvatel. To výrazně ovlivnilo možnosti naší komunity vytvořit dostatek kapacit k bydlení pro všechny,“ vysvětluje zástupce města v dopise, ve kterém také zmiňuje, že počet lidí z Haiti se ve šedesátitisícovém Springfieldu v posledních čtyřech letech zvýšil o 15–20 tisíc lidí.

Místo pomoci do města v posledních týdnech míří spíš výhrůžky. Přes léto městem prošla skupina lidí s vlajkami se svastikou. Podle deníku The Guardian patřili k neonacistické skupině Blood Tribe, která zastává nadřazenost bílé rasy.

V uplynulých týdnech podle serveru Politico dostaly výhrůžky školy, nemocnice i obchody. Ve městě přibylo policistů. Místní univerzita dočasně učila jen online. Haitská komunitní centra poničili vandalové.

„Dostali jsme hodně naštvaných e-mailů, ve kterých bylo napsané, že tu nemáme zůstávat a že jsme špatní lidé,“ potvrzuje haitský pastor. A vnímá i strach, který lži do města vnesly: „Máme tu teď docela dost psychických problémů. Protože když lidé slyší zprávy o tom, co se děje, tak se bojí.“

Koho bude Springfield nakonec za pár dnů volit, nejde ve městě téměř vyčíst. Typické předvolební cedule na podporu kandidátů, kterými si lidé po celých Spojených státech zdobí předzahrádky a okna domů, jako by ze Springfieldu zmizely. Jestli zmizí i strach a nedůvěra, které letošní předvolební kampaň do města přinesla, si teď nikdo neodvažuje odhadovat.