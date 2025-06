Protest proti maďarské vládě i ‚poslední možnost hájit svá práva‘. Na zakázaný pochod přišlo 200 tisíc lidí

Na sobotní 30. ročník pochodu hrdosti v Budapešti přišlo téměř 200 000 lidí, podle organizátorů jde o rekordní účast při takovém pochodu v Maďarsku, píše agentura AFP. Akce se koná navzdory zákazu policie. Účastníkům hrozí pokuta, organizátorům rok vězení. Podle agentury Reuters se pochod změnil v protest proti vládě. Budapešť 18:36 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé mávali duhovými vlajkami a transparenty zesměšňujícími Orbána | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Dav lidí se ve slavnostní náladě a v horkém počasí vydal na pochod městem od radnice, kterou vede opozice a která akci pomohla zorganizovat i přes odpor premiéra Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz.

„Odhadujeme účast na 180 000 až 200 000 lidí. Určit přesný počet je obtížné, protože na Budapest Pride nikdy tolik lidí nebylo,“ řekla AFP hlavní organizátorka celé akce Viktória Radványiová.

Také budapešťský starosta Gergely Karácsony vyzdvihl rekordní účast. „Děkujeme, Viktore Orbáne za to, že jste udělal propagaci tolerantnější společnosti,“ napsal Karácsony na facebooku ironicky na adresu maďarského premiéra.

Poslední možnost

Lidé mávali duhovými vlajkami a transparenty zesměšňujícími Orbána. „Jde o mnohem víc, není to jen o homosexualitě. Je to poslední chvíle, kdy se můžeme postavit za svá práva,“ řekla Reuters jedna z pochodujících Eszter Reinová Bodiová. Na jednom z transparentů stálo „Nikdo z nás není svobodný, dokud nejsme svobodní všichni“.

Malé skupinky příznivců krajní opozice se pokusily pochod narušit, ale policie je držela zpět a odklonila trasu pochodu tak, aby se vyhnula jakýmkoli střetům, píše Reuters.

„Právo na shromažďování je základním lidským právem, a nemyslím si, že by mělo být zakázáno. Jenom proto, že se někomu nelíbí důvod, proč jdete do ulic, nebo s ním nesouhlasí, stále máte právo to udělat,“ řekla Reuters další z účastnic pochodu Krisztina Aranyiová.

Škodlivý pro děti?

Maďarský parlament, který Fidesz ovládá, v březnu schválil zákon prakticky zakazující pořádat pochody hrdosti a podobné akce. Norma zakazuje pořádat shromáždění, která úřady považují za škodlivá pro děti.

Pochod ale podpořil právě liberální starosta Budapešti Karácsony a zdůraznil, že jde o městskou akci, kterou policie zakázat nemůže. Pro pořádání pochodu se vyslovila také řada zahraničních politiků včetně šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, kterou za to Orbán obvinil z vměšování do maďarských záležitostí.

Podle organizátorů přijeli do Budapešti účastníci ze 30 různých zemí, včetně 70 europoslanců a členky České pirátské strany Markéty Gregorové. Úřady mají možnost pokutovat organizátory a účastníky zakázaných akcí částkou v přepočtu až 500 eur (přes 12 000 Kč). Pořadatelům pochodu hrozí roční vězení.