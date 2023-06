Polská vládní strana ztrácí kontrolu nad narativem. Tusk ukázal obrovskou sílu, říká novinářka

Víkendového protestu proti konzervativní vládě se ve Varšavě zúčastnilo kolem půl milionu lidí, kteří vyjadřovali nespokojenost s omezováním lidských práv, inflací a možným zásahem do voleb. „Šlo o společný pochod opozice, lidé měli pocit, že se mohou zúčastnit, aniž by říkali, že je to hlas pro Občanskou platformu,“ vysvětluje novinářka Klara Klinger-Kosmala s tím, že jde o výročí prvních svobodných voleb v Polsku. Varšava 0:10 7. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní průvod ve Varšavě | Foto: Czarek Sokolowski | Zdroj: ČTK / AP

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro označil demonstraci za pochod nenávisti. „Zdá se, že polská vláda nebyla připravena na to, co se stane. Právo a spravedlnost (PiS) působilo jako strana, která je v kampani o dvě délky napřed, kontrolovali ten narativ. Dnes poprvé po osmi letech ho postrádají,“ komentuje novinářka.

Pochod inicioval lídr Občanské platformy (OP) Donald Tusk, který tak prý ukázal obrovskou sílu, protože šlo o jeden z největších pochodů od roku 1989.

„V opozici jsou spory o to, zda jít do voleb na jednotné listině, anebo zvlášť. Teď budou lídři opozičních stran těžko vysvětlovat, proč do voleb nejdou společně, když byli na demonstraci pohromadě,“ soudí.

Demonstrantům vadí zákon o zřízení komise pro posouzení vlivu Ruska v Polsku během minulých 15 let, který je podle opozice zneužitelný pro boj proti politickým oponentům a přezdívá se mu Lex Tusk.

„Většina komentátorů si myslela, že to prezident Andrzej Duda nepodepíše, protože je to protiústavní. Když teď vidí ty reakce i ze zahraničí, tak ho chtějí novelizovat, ale nic na tom už nezmění. Většina lidí to podle průzkumů vnímá jako politický nástroj a výsledky práce komise nebudou věrohodné,“ tvrdí Klinger-Kosmala.

Polarizací k vítězství

Válka na Ukrajině prý spojila polskou společnost, právě proto ale nerozhodne příští parlamentní volby. Šanci na vítězství mají strany, které jsou nejvíce polarizující, tedy PiS a OP.

„Pro politiky je polarizace výhodná a určitě nebudou chtít spory urovnávat, protože tak můžou vyhrát. Využívají toho, že ty spory vždy existovaly, teď je to ale mnohem horší. To jsem nikdy dřív necítila,“ přiznává s tím, že politika rozděluje rodiny i třeba novinářskou obec.

Zatímco v Česku se nyní vede debata o manželství pro homosexuály, v Polsku toto vůbec není téma. „Ta diskuse je posunutá. Nejde o to, zda homosexuálové můžou uzavřít manželství, ale zda vůbec někdo může říct, že je homosexuál, protože to je v Polsku dost nebezpečné,“ upozorňuje.

Spor se naproti tomu vede v otázce potratů, které během pandemie de facto zakázal ústavní soud – potrat je legální pouze v případě znásilnění nebo pokud je ohrožen život a zdraví matky. Ročně tak jde jen zhruba o 200 případů.

„Předvolební boj bude velmi těžký a agresivní, protože není jisté, kdo vyhraje. Průzkumy ukazují, že opozice může získat 50 procent míst v parlamentu, když bude pohromadě. Rozdíl mezi preferencemi PiS a OP je velmi malý, bude záležet na tom, jak budou vypadat koalice,“ uzavírá Klara Klinger-Kosmala.

