Protestů ve Tbilisi ze zúčastnilo 100 tisíc lidí. Policie tentokrát nepoužila vodní děla ani slzný plyn

Lidí na protestech je v podstatě stejně jako v předchozích dnech, ale v noci se v klidu rozešli. Kolem půl páté ráno už policie otevřela Rustaveliho třídu pro normální provoz. Jestli za rozhodnutím, že se nepoužijí vodní děla a slzný plyn, stojí velitelé na místě, nebo je to pokyn vlády nebo vysokých představitelů, je těžké určit.

Policie zadržela za sedm dní zhruba 400 lidí. Zadržování opozičních politiků bylo velice brutální. Odehrálo se v kancelářích a na jednom jejich společném mítinku, kde se radili, jak dál postupovat. Proti opozici možná chvílemi vystupovali tvrději než proti samotným demonstrantům.

Brzy to v Tbilisi zase začne pic.twitter.com/lO48suVgue — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) December 4, 2024

Rezignoval vrchní velitel speciálních sil ministerstva vnitra. Gruzínští s ruskými novináři, kteří pracují pro gruzínská média, se shodují v tom, že za tím může být válka mezi silovými složkami. Velitel speciálních sil ale rezignaci vysvětlil rodinnými důvody, ale zároveň k rezignačnímu dopisu přiložil kromě gruzínské vlajky i vlajku EU, čímž vyjádřil nějaký svůj postoj k situaci.

Protesty v regionech

Největší protest v regionech byl v Batumi, místní média uvádí, že to byl historicky největší protest ve druhém největším gruzínském městě, které má asi 170 000 obyvatel. Demonstrovalo se také v Mestii, což je malé městečko, které má 10 000 obyvatel, ale znají ho čeští turisté, protože je základnou pro výlety do Svanetie, do hor.

Mass protests in Batumi demanding new elections, video: @RTavisupleba pic.twitter.com/ZNIqcl2eRn — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) December 4, 2024

Rusko se k situaci staví v podstatě neutrálně, alespoň vizuálně. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že to je vnitřní záležitost Gruzie. Místní demonstranti ale skandují „Pryč s Ruskem“. Tvrdí, že nechtějí zpátky do Ruska, nechtějí mít nic společného se Sovětským svazem, chtějí do EU. Protiruský narativ je tady velice silný.

Je tu hodně Rusů, kteří demonstrují společně s Gruzíny. Jsou to ti, kteří utekli před válkou. Novináři, kteří pracují pro gruzínská média a mají solidní přehled, říkají, že spousta Rusů v Gruzii je velmi silně proti ruské vládě. Obávají se jejího vlivu a říkají: „Jsme Rusové, ale proti naší vládě. Máme rádi naši vlast, ale nikoliv naši vládu.“