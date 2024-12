Protestující: Gruzínská policie má taktiku na každý den. Někdy mlátí novináře, jindy nás nahání v ulicích

Gruzínská policie se už čtyři dny snaží potlačovat protivládní a protiruské protesty. „Každý den zvolí jinou strategii. Jeden den mlátí hlavně nezávislé novináře. Jindy zase policie vyrazí hledat protestující i do bočních ulic, kde to nečekají,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál studentka Eva Karlíková, která je nyní v Tbilisi na výzkumném pobytu skrze Univerzitu Karlovu a protestů se aktivně účastní. Rozhovor Tbilisi 20:00 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující ve Tbilisi | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

Jak teď v Tbilisi vypadají protivládní protesty?

Okamžitě po volbách začaly menší protesty organizované opozicí, které byly namířené proti kontroverznímu výsledku voleb, bylo tam pódium a řečníci. Ale v momentě, co ve čtvrtek 28. listopadu premiér Kobachidze oznámil, že bude možné se bavit o přístupu k EU až za čtyři roky, tak lidé přišli protestovat sami od sebe úplně přirozeně.

Všechny předchozí protesty byly dopředu ohlašované v místních médiích, většinou na serveru Publika, což je pro mě nejdůvěryhodnější místní zdroj. Ale teď už se lidé shromažďují více neorganizovaně a spontánně.

Když jsem v devět hodin večer přišla na bulvár Rustaveli před parlament, tak už bylo plné lidí. A protestující tam nepřišli kvůli tomu, že jim vadí zfalšované volby, ale protože už jsou ze současné situace opravdu naštvaní.

Georgia's prime minister has said President Salome Zurabishvili must leave office at the end of her term later this month, despite her pledge not to. https://t.co/x6hcUjeJ5L pic.twitter.com/WZ7nkiF5xD — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 1, 2024

Popsala byste průběh střetů policie s protestujícími?

Poslední čtyři dny se lidé večer sejdou na třídu Rustaveli a tam přes noc protestují. Každý den chodí víc lidí, protože jsou naštvaní kvůli násilí ze strany policie. Policie používá vodní děla, slzný plyn i obušky, každý den ale zvolí trochu jinou strategii. Myslím, že demonstrace vláda očekávala, protože před volbami nakoupila nová vodní děla.

Například první den začaly násilnosti ve chvíli, kdy odešla část demonstrantů domů. Největší násilí se totiž často odehrává právě nad ránem, kdy je lidí už méně a pro policii to je jednodušší a jde do přímé konfrontace. Druhý den v návaznosti na to přišlo ještě více lidí protestovat.

Při dalším dni demonstrací zase hodně mlátili nezávislé nebo opoziční novináře. Jednomu novináři z Publiky rozbili nos a je teď hospitalizovaný. Další kameraman z Formula TV měl rozbitou hlavu a jiná novinářka je také v nemocnici.

Policie v bočních ulicích

Máte s těmito zásahy na protestech i osobní zkušenost?

V hlavě mám teď protesty ze třetího a čtvrtého dne (sobota, neděle). Policie totiž začala lidi nahánět i v postranních ulicích, kde to nečekali. Do bočních ulic si totiž protestující chodí do podniků odpočinout, ohřát se, dojít na záchod nebo nabít telefony a pak se vracejí zpátky na Rustaveli.

A my jsme udělali to samé. Když jsme se vraceli z baru ven a chtěli se vrátit zpátky na Rustaveli, tak jsme se najednou ocitli uprostřed utíkajícího davu a z druhého směru se vynořila skupinka policistů, která se rozhodla obklíčit protestující tam, kde to nebudou čekat. Takže jsme pak museli utíkat malými uličkami a je velmi jednoduché se ztratit své skupince, což je také policejní strategie, aby se lidé separovali.

Demonstrators are still gathering in front of the Parliament; however, water cannons are already being sprayed from within the building.#GeorgiaProtests pic.twitter.com/Jkvc82gbNF — PUBLIKA (@Publika_ge) December 2, 2024

Pro mě byl velmi silný moment, když jsme takto z hlavní třídy utekli k řece a objevili se tam další protestující, co utekli, a společně jsme šli zpátky oklikou. Došlo mi, že protesty se už rozšířily do celého centra města a s postupujícím násilím jim fandí čím dál více lidí, kdy třeba i taxikáři schválně blokují silnice a podobně.

Protesty tedy zatím neustávají?

V žádném případě bych neřekla, že se je vládě podařilo potlačit, jak píší některá média. Spíše se to stupňuje. Mám pár gruzínských známých, kteří před volbami nebyli ke Gruzínskému snu a jeho vládě tak kritičtí, ale v návaznosti násilností říkají, že už půjdou také protestovat.

Lidé mají spoustu strategií, jak v této situaci fungovat. Existuje třeba kanál na Whatsappu, kde lidé píší, jaká situace je v jaké ulici, nebo vznikla mapa, kde je popsáno, v jakém se nacházíte sektoru, aby se lidé uměli logisticky správně zkoordinovat. Také přinášejí jídlo a dělí se o něj. Je tu velká vlna solidarity vůči sobě navzájem.

‚Poslední kapka‘

Protestují pouze mladí lidé a jenom v Tbilisi?

Je to napříč generacemi a také se poprvé po dlouhé době protesty rozšiřují i mimo Tbilisi, třeba do Batumi, Kutaisi či Gori. Týká se to celé země.

Když se s místními lidmi bavím, tak například jeden pán řekl, že protestuje už třicet let, ale tohle už je poslední kapka, nechce aby jeho země šla s Ruskem. Jiný zase říkal, že je tohle poslední moment, kdy on může zabránit, aby se Gruzie spolčovala s Ruskem a stala se z ní autoritářská země, a dodal, že je to jeho poslední boj, a pokud prohraje, tak už tu nebude zůstávat.

Protesty jsou tedy namířené proti Rusku?

Hlavně proti vládě a Rusku, na něž míří i slogany. Skanduje se třeba „otroku“, což odkazuje na to, že vláda je otrokem Ruska. Protože současná vláda plní podle protestujících pouze přání Moskvy.

Evropské vlajky se tu objevují, ale pro lidi je to spíš jediná alternativa proti Rusku. I když třeba přesně nevědí, jak Evropská unie funguje, tak je to pro ně lepší než Rusko. Nevnímám to tedy jako proevropský protest, ale spíše jako protiruský.

Jak násilnosti na protestujících vláda obhajuje?

Nazývá to udržováním pořádku. Premiér po prvních dvou dnech i veřejně poděkoval policii a dalším ozbrojeným složkám za dobré udržování pořádku. To fungovalo jako spouštěč dalších protestů.