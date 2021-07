Protivládní protesty v Tunisku. Prezident odvolal premiéra a přebírá výkonnou moc

V Tunisu policie v neděli použila pepřový sprej poté, co demonstranti házeli kamení. Volali po odstoupení premiéra Hišíma Mašíšího a rozpuštění parlamentu. Stovky lidí přišly protestovat i do měst v provinciích Gafsa, Sídí Bú Zíz, Munastír a Nabeul. V Súse se pokoušeli dostat do sídla největší parlamentní strany An-Nahda, v Túziru sídlo strany zapálili.

Agentura Reuters napsala, že protesty vyvolávaly tlak na vládu, která má spory s prezidentem Kaísem Saídem kvůli hrozící fiskální krizi. Prezident pak večer oznámil, že se rozhodl odvolat premiéra a pozastavit činnost parlamentu a sám se ujme výkonné moci s pomocí nového premiéra.

Strana An-Nahda v prohlášení krok hlavy státu označila za „puč proti revoluci“. Zjevně tak odkazovala na masové protesty, které v roce 2011 přivedly k pádu režimu autoritářského prezidenta Zína Abidína bin Alího. „To, co udělal Kaís Saíd, je státní převrat proti revoluci a ústavě. Podporovatelé An-Nahdy stejně jako tuniský lid budou revoluci bránit,“ citovala agentura AFP z prohlášení strany.

Nezvládnutá epidemie

Velmi silná vlna koronaviru zasáhla Tunisko v době, kdy se snaží stavět na nohy svou ekonomiku. Rychle přibývá nezaměstnaných a hroutí se státní služby, což podrývá ochotu veřejnosti podporovat demokracii, píše Reuters.

„Už nemáme trpělivost, nikdo neřeší situaci nezaměstnaných. Nedokážou kontrolovat epidemii ani zajistit vakcíny,“ řekl nezaměstnaný demonstrant Núraddín Salmí.

Mašíší minulý týden odvolal ministra zdravotnictví Fauzího Mahdího, když nastal v době muslimského svátku íd al-adhá chaos u očkovacích středisek. Vytvořily se u nich velké fronty, ale pro zájemce nebylo dost vakcín.

Nedostatek vakcín v Tunisku se pokoušejí řešit dárcovské země a Tunisané žijící v zahraničí. Země získala touto cestou 3,2 milionu očkovacích dávek a do půlky srpna by jich podle ministerstva zdravotnictví měla mít pět milionů. Po 500 000 dávkách darovaly Čína a Spojené arabské emiráty, 250 000 dávek sousední Alžírsko. Francie poskytla více než milion vakcín od firmy AstraZeneca. Měly by stačit na naočkování až 800 000 dospělých, což je desetina dospělých Tunisanů, napsala AFP.

Prezident Saíd dále ohlásil, že dohled nad řešením pandemie převezme armáda, někteří analytici to označili za překračování pravomocí. Nefunkčnost vlády může Tunisu zkomplikovat jednání o půjčce s Mezinárodním měnovým fondem.

Tunisku se jako jediné zemi regionu, kterou v roce 2011 prošla revoluční vlna takzvaného arabského jara, podařilo zvládnout přechod od autoritářského k demokratickému režimu. Podle Reuters ale nedělní krok Saída představuje dosud nejsilnější zpochybnění ústavy z roku 2014, která rozděluje moc mezi prezidenta, předsedu vlády a parlament.