Trump chce kvůli protestům vyslat pořádkové síly do dalších měst. Situace je prý horší než v Afghánistánu

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální pořádkové síly i do dalších velkých měst ovládaných demokraty, a to včetně Chicaga, New Yorku či Filadelfie. Informovala o tom agentura AFP. Do Portlandu vyslal šéf Bílého domu bezpečnostní složky kvůli demonstracím proti rasismu a policejní brutalitě. Jejich počínání ve městě na severozápadě USA se ale stalo terčem kritiky. Washington 9:34 21. července 2020

Podle Trumpa by mohly federální pořádkové síly zamířit do New Yorku, Chicaga, Filadelfie, Detroitu, Baltimoru či Oaklandu. Jejich starostové jsou prý „liberální demokraté“, kteří se bojí „anarchistů“ v ulicích.

Trump rovněž řekl, že pokud by se po listopadových volbách stal prezidentem demokrat Joe Biden, ze země se stane „peklo“.

Trump kvůli demonstracím proti rasismu a policejnímu násilí už začátkem července vyslal bezpečnostní složky spadající pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti do Portlandu ve státě Oregon. A ve městě podle něj odvedly „fantastickou práci za velmi krátkou dobu“.

Úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf v té souvislosti účastníky demonstrací označil za „anarchisty“ či „násilné masy“.

Podle portlandských politiků z řad demokratů ale přítomnost federálních sil napětí ve městě jen posílila. Kritiku si vysloužili jejich příslušníci i za to, že na demonstracích zasahují ve vojenských úborech a zadržené bez vysvětlení odvádějí do neoznačených vozidel nebo za to, že slzným plynem rozháněli protestující matky v ulicích.

Ke kritice počínání sil ministerstva vnitřní bezpečnosti se přidal v pondělí i republikánský senátor Rand Paul a stát Oregon Trumpa za jeho jednání žaloval.

‚Neposílejte vojáky‘

Trumpovu hrozbu o vyslání sil do dalších měst odsoudila například demokratická guvernérka státu Michigan, ve které leží Detroit.

„Není důvod, aby prezident vysílal federální síly do města, ve kterém lidé pokojně a s respektem požadují reformy,“ nechala se slyšet Gretchen Whitmerová.

O militarizovanou sílu nestojí ani starostka Chicaga Lori Lightfootová. „Jestli nám vážně chcete pomoci, neposílejte vojáky, ale zvládněte pandemii koronaviru, pošlete peníze a zařiďte lepší kontrolu zbraní,“ vzkázala do Bílého domu.

Trump nyní - v souvislosti s demonstracemi - o Chicagu prohlásil, že situace je tam „horší než v Afghánistánu“. Město se přitom už roky potýká s extrémně vysokou mírou kriminality - jen od začátku letošního roku tam bylo zavražděno 406 lidí.

Politici z měst, kam Trump chce vyslat federální pořádkové služby, označují jeho jednání za autoritářské a varují, že prezident tak útočí na samou podstatu americké demokracie.

Demonstrace proti rasismu a policejní brutalitě vypukly ve Spojených státech po květnové smrti černocha George Floyda, který zemřel v Minneapolisu při zatýkání bělošským policistou. V posledních týdnech masivní demonstrace utichly, v některých amerických městech se ale lidé na protestech dál scházejí.