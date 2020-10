Davy příznivců Trumpa a Bidena vyšly do ulic. Tématem byla i kandidátka do nejvyššího soudu

Muž v mikině s americkými hvězdami a pruhy nese dlouhou tyč a na ní vlají čtyři modré vlajky Trump 2020. Za ním ve Washigtonu pochodují desítky lidí a skandují, že na životech dětí záleží. I takto vypadaly sobotní protesty ve Washingtonu.

Skupina míří od Bílého domu k budově Nejvyššího soudu USA, kde za chvíli začíná demonstrace na podporu prezidenta Donalda Trumpa a jím nominované kandidátky na doplnění nejdůležitějšího tribunálu v zemi. Ne každý v průvodu ale Amy Barrettovou vůbec zná.

„Moc toho o ní nevím, ale já tu pochoduju spíš za Trumpa. Chceme, aby zůstal ve funkci, vysušil tuhle bažinu a zbavil se všech lidí, co jdou v administrativě tajně proti němu, a udržel naši zemi skvělou,“ říká Radiožurnálu Casey, která přijela až z Chicaga.

O několik bloků dál se naopak ve větru třepetají vlajky s nápisem Biden na podporu prezidentského kandidáta demokratů a již zmíněná Amy Barrettová je tu jedním z hlavních témat.

Stovky lidí se scházejí, poslouchají projevy, a když dav patřičně nakyne, vydává se také směrem k nejvyššímu soudu.

Ženského pochodu se po celé Americe i kvůli pandemii účastní méně lidí než v klasických lednových termínech, ale atmosféra je teď naléhavější. Vrcholí jak prezidentské či senátní volby, tak snaha republikánů ještě před jejich koncem doplnit nejvyšší soud o Barrettovou a posílit konzervativní většinu.

Toho se obává i jedna z Bidenových zastánkyň Tracy: „Pořád doufám, že Barrettová tu funkci nedostane. Je zřejmé, že nepodporuje ženy a jejich práva včetně kontroly nad vlastním tělem. Je ale i mnoho dalších důvodů, proč ji u Nejvyššího soudu nechci. Ale pokud se to stane, snad s tím něco uděláme u prezidentských voleb a vydáme se správnou cestou.“

Její kandidát Joe Biden ale zatím nechce říct, jestli by podpořil rozšíření počtu členů nejvyššího soudu, pokud se republikánům podaří potvrdit Barrettovou do funkce a demokratům následně ve volbách ovládnout Bílý dům i Senát.

„Je zřejmé, že nepodporuje ženy a jejich práva včetně kontroly nad vlastním tělem," říká Tracy (s růžovým transparentem) o Barretové | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Chtěla by to po Bidenovi i Tracy? „Je to možná netradiční, ale to, co teď dělají republikáni, je taky netradiční. Ignorují letité standardy, a jestli chtějí hrát tímto způsobem, tak jistě, může být,“ podporuje možný kroku demokratů.

Hlasování o Barrettové plánuje republikánská většina v Senátu ještě do konce října, volební hlasování skončí v Americe 3. listopadu.