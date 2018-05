Bývalý velvyslanec Pojar: Protesty v Gaze byly naplánované, většina mrtvých jsou teroristé Hamásu

„Demonstrace by byly stejně, protože otevření velvyslanectví proběhlo v den 70. výročí vzniku státu Izrael. V očích Palestinců je to ale den prohrané války,“ připomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus diplomat a bývalý český velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Pojar o izralesko-palestinském konfliktu

Otevření ambasády jen tomuto izraelskému výročí ještě přidalo na důrazu. Důležitější podle Pojara je, že Hamás vydal prohlášení, že většina zabitých byli členové islamistického hnutí.

„Není to tam nic překvapivého. Většina přestřelek skončí tak, že 50 až 80 % obětí vůbec nejsou civilisté, ale příslušníci teroristického hnutí Hamás, nebo jiných teroristických organizací.“

Hamás tak bude platit 50 pohřbů a pozůstalí dostanou i důchody. „I další tři mrtví byli členové islámského džihádu. Takže celkem 53 lidí byli prokazatelně teroristé a o těch pár dalších zatím víc nevíme,“ dodává.

„Byla to prokazatelně akce Hamásu, který vyhlásil demonstraci na proražení hranice, což Izrael vyhodnotil jako pokus o vniknutí na území svého státu. Ti všichni, kteří u toho byli, šli prorazit plot a dobře věděli, že mohou přijít o život.“

A co děti a ženy?

„Spousta palestinských demonstrantů bývá ve věku 15−17 let, takže bych je už neoznačoval jako děti, protože to vypadá, jako kdyby tam umírali kojenci. Navíc, už i oficiální složky nemluví o nějakém malém dítěti, které by bylo obětí přímých střetů. A ženy? Přece dnes máme i sebevražedné atentátnice a i palestinské ženy mají své přesvědčení,“ komentuje Pojar.

Hamás je jednoznačně teroristickou organizací, ale taky vyhrálo v Pásmu Gazy volby. Jak je to možné? „Víte, volby vyhrál i Hitler, takže zvítězit mohou i teroristické organizace. Hamás je prostě populárním hnutím. Jeho jediným smyslem je porazit Izrael.“

Gaze vládne pevnou rukou a udělat nějakou demonstraci, kterou by samo nesvolalo, je podle Pojara zcela nemožné.

Hnutí Hamás přiznalo, že většina zastřelených demonstrantů v Gaze byli jeho příslušníci Číst článek

Je to pouhý marketing

V roce 2005 se z Pásma Gazy stáhnul Izrael a o dva roky později se k moci doslat Hamás.

„Jejich cílem je přivolat na sebe pozornost a zároveň udeřit na Izrael, a to všemi možnými prostředky. Nevím, jak silné budou páteční demonstrace, které už jsou svolány po muslimských modlitbách. Ale nepochybně zas něco vymyslí. To je totiž jejich marketing.“

Necítí ale Izrael i jistou spoluzodpovědnost? „Nepochybně ano, ale nejraději by s Gazou neměli vůbec nic společného, stejně jako sousední Egypt a vlastně celý svět. Izrael se obvykle snaží situaci sám neeskalovat, ne vždy to ale jde,“ odpovídá Pojar.

Co pak diplomat říká na hrozivý stav palestinských nemocnic v Gaze? Podle agenturních zpráv jsou přeplněné a o zraněné se nemá ani kdo postarat.

„Pokud Hamás pomoc chce, tak se mu taky dostane. Ve skutečnosti je ale pro něj výhodné, pokud je v Gaze ještě hůř. Proto nepustili do země z osmi kamionů dva izraelské, proto vyhodili do povětří dva tunely, kudy proudila ropa, a odmítá i humanitární pomoc. Je to politické teroristické hnutí, které využívá lidi jako živé štíty.“