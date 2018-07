Navzdory masovým protestům odmítá Ortega odstoupit. ‚Předčasné volby by vyvolaly nestabilitu,‘ řekl

Navzdory masovým protestům odmítá nikaragujský prezident Daniel Ortega odstoupit a vypsat předčasné volby. Hlasování se bude konat v řádném termínu v roce 2021, řekl Ortega v rozhovoru poskytnutém americké televizní stanici Fox News. Masové protesty, které v této středoamerické zemi trvají už tři měsíce, mají podle médií přinejmenším tři stovky obětí, čtyři další přibyly v noci na úterý. Managua 22:50 24. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současné protesty jsou nejkrvavější od roku 2007, kdy se Ortega stal prezidentem. | Zdroj: Reuters

„Předčasné volby by vyvolaly nestabilitu, nejistotu a všechno by jen zhoršily," řekl Ortega v rozhovoru s Fox News. Odmítl zároveň, že by podporoval polovojenské jednotky, které útočí na protivládní demonstranty. Podle něj své peníze získávají z obchodu s drogami a financovány jsou údajně i jeho oponenty doma a v zahraničí.

Také informace o pronásledování katolických duchovních v Nikaragui jsou podle prezidenta smyšlené. „Neexistuje jediný kněz, který říká, že je pronásledován," řekl Ortega, který zároveň popřel i informaci, že při nedávném obléhání kostela v metropoli Managui polovojenskými jednotkami zemřeli dva lidé. „Žádný Nikaragujec nezemřel v kostele," prohlásil Ortega.

Asi 300 mrtvých a 2000 zraněných

Protesty v Nikaragui vypukly 18. dubna, když univerzitní studenti a zástupci zaměstnaneckých organizací začali protestovat proti vládní penzijní reformě. Od té vláda po masových demonstracích ustoupila, ale protesty pokračují. Také v pondělí vyšly v Managui do ulic tisíce lidí. Opět požadovaly Ortegovu rezignaci a předčasné volby.

Podle aktuální bilance Nikaragujského střediska lidských práv (Cenidh) zemřelo za tři měsíce při protestech v Nikaragui 292 lidí. Dvě desítky mrtvých tvoří policisté a tři desítky členové polovojenských jednotek. Nikaragujská asociace lidských práv (ANPDH) odhaduje počet mrtvých dokonce na 350 a počet zraněných na dva tisíce.

Polovojenské jednotky

Čtyři nové oběti podle agentury AP přibyly do smutné bilance v pondělí večer místního času (v úterních časných ranních hodinách SELČ). Podle rektora Americké univerzity v Managui Ernesta Mediny je mezi nimi 31letá studentka medicíny z Brazílie Rayneia Limaová, na jejíž auto stříleli stoupenci vlády. Policie tvrdí, že útok má na svědomí nějaká soukromá ochranka.

Tajemník ANPDH Álvaro Leiva uvedl, že další tři lidé byli zabiti a 25 zraněno ve městě Jinotega, když policisté a členové polovojenských jednotek zahájili palbu na protestní barikády postavené odpůrci Ortegovy vlády.

Dvaasedmdesátiletý Ortega vedl zemi už v 80. letech poté, co jeho partyzánské oddíly Sandinovské fronty národního osvobození (FSLN) svrhly diktaturu Anastasia Somozy. Nyní je prezidentem 11 let. Jeho manželka Rosario Murillová je od loňského roku nikaragujskou viceprezidentkou.