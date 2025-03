Protesty v Turecku jsou opravdu masivní. Češi by se měli vyhýbat velkým demonstracím, říká velvyslanec

Desetitisíce lidí napříč Tureckem se zapojily do protestů poté, co ve vazbě skončil istanbulský starosta Ekrem Imamoglu, možný prezidentský kandidát opozice. Agentury píšou o největších nepokojích za posledních deset let v Turecku. Policisté na některých místech proti demonstrujícím použili vodní děla, slzný plyn i gumové projektily. „Podpora Imamoglua je masivní,“ zmiňuje pro Český rozhlas Plus velvyslanec Česka v Turecku Petr Štěpánek. Rozhovor Ankara 14:22 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pátá noc protestů v Ankaře | Foto: Efekan Akyuz | Zdroj: Abaca Press / Reuters

Jak velké jsou z vašeho pohledu protesty na podporu zatčeného starosty Istanbulu?

Jsou opravdu masivní, zejména v Istanbulu samotném. Ale i v dalších provinciích, tak i tady v hlavním městě v Ankaře, a například o víkendu v Diyarbakiru na východě země.

Jak vypadaly protesty třeba v noci na pondělí v Ankaře, kde sídlíte?

My nesídlíme tak blízko místa, kde protesty probíhaly, na tom geografickém centru města, na křižovatce Kizilay. Belgický kolega, který je poblíž, měl poměrně rušno pod okny. Říkal, že některé konflikty s policií byly poměrně dramatické.

Takže ty zásahy policie i vzhledem k tomu, že vláda protesty zakázala v těchto dnech, jsou tvrdé?

Samozřejmě. Zkraje se policie snažila chovat ne úplně konfrontačně. Ale s tím, jak demonstrace nepolevují, naopak přibývají další a další místa, kde se demonstrace konají, tak postupně začala přitvrzovat svůj postup.

V neděli se odehrály opoziční prezidentské primárky, při kterých byl jediným kandidátem právě pan Imamoglu. Asi není pochyb o tom, jak dopadly?

No, samozřejmě. To, co bylo zajímavé vidět, a to, co se nakonec splnilo, že se toho na výzvu předsedy opoziční strany CHP, Republikánské lidové strany, Özgüra Özela mají zúčastnit také nestraníci, tak k tomu skutečně došlo.

Podle dnešních (pondělních) ranních mediálních zpráv se primárek zúčastnilo téměř na 15 milionů Turků, což je víc než šestina obyvatelstva. A to je signifikantní podíl voličstva, blízko polovině oprávněných voličů v Turecku. A to je velmi silný signál pro všechny politicky zúčastněné.

Čili můžeme si dovolit říct, že turecká podpora Imamoglua už je masivní?

Je masivní. To bylo vlastně od začátku. Největší demonstrace probíhají v Istanbulu, ale jak jsem říkal, není to omezené na Istanbul. A postupně přibývají další a další provincie a města, ve kterých se demonstrace odehrávají. Je to velmi silný signál směrem k vládě.

Co dál?

Co očekáváte, že se bude dít dál? Imamoglu je dál zatčený, po včerejšku už oficiálně ve vazbě. Mezitím ho opozice potvrzuje jako svého jednoznačného prezidentského kandidáta pro volby v roce 2028.

Oni samozřejmě budou muset tuto hru hrát do konce. Pokud jde o nadcházející události, tak ve středu by měla proběhnout volba nového starosty Istanbulu. Tím, že Imamoglu byl obviněn z trestného činu napomáhání teroristické organizaci, tak vláda nemůže jmenovat správce ze strany ministerstva vnitra.

A tím pádem bude muset proběhnout volba nového starosty, což bude opět reprezentant opoziční Republikánské lidové strany. A 6. dubna se má uskutečnit mimořádný kongres opoziční strany CHP, což je zhruba interval, ve kterém se asi dají očekávat nějaké další události a kroky ze strany vlády.

Vzdaluje se Turecko od demokracie?

To je asi příliš silný název. Samozřejmě i reakce ze strany EU byla taková, že je to zdvižený prst nad tím, co se tady děje. V tuto chvíli je to primárně otázka interpretace zákonů a jejich použití. A interpretace politického rázu je ta interpretace, která vyhnala do ulic tolik lidí.

Bezpečnostní situace

Jak teď, pane velvyslanče, hodnotíte bezpečnostní situaci v Turecku?

U bezpečnostní situace v zásadě platí pořád naše dlouhodobé cestovní doporučení – naši občané by se měli vyhýbat velkým srocením lidí. To platí v tuto chvíli zejména pro Istanbul.

Ostatně náš generální konzulát už vydal aktualizaci tohoto doporučení. A skutečně je třeba si dávat pozor na to, aby se čeští občané nepřipletli do nějaké kolizní situace, což bychom neradi viděli.

A v souvislosti s tou postupující, můžeme si snad dovolit říct, politickou krizí nebo politickými nepokoji v Turecku plánujete to doporučení pro české občany třeba ještě znovu aktualizovat?

Situaci sledujeme a budeme se podle toho chovat. A rád bych touto cestou požádal všechny občany, kteří plánují cesty zejména do Istanbulu, ale i do dalších míst v Turecku, aby se skutečně vyhýbali velkým demonstracím a dbali pokynů bezpečnostních složek, aby se nedostali do žádné konfliktní situace.