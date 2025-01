Proti Rusku neplatí papír, ale reálné záruky jako zbraně, myslí si zmocněnec pro obnovu Ukrajiny

Ukrajinský prezident řekl, že bezpečnostní záruky pro Kyjev budou fungovat, jen pokud je poskytnou Spojené státy. Zatím není jasné, jakou strategii proti Rusku zvolí Donald Trump, který v kampani sliboval rychlé ukončení války. „To klíčové, co může Západ udělat, je poskytnout zbraně a vojenské systémy, které budou Rusko odrazovat,“ říká pro Český rozhlas Plus Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Ranní plus Praha/Kyjev/Moskva 16:20 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediné, co může platit jako záruka, není papír, ale reálné odstrašení proti agresorovi, tvrdí Tomáš Kopečný (ilustrační foto) | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Jak se na zmíněnou situaci připravují členské státy Evropské unie, tedy i Česko? Zvláště pokud by návrat Donalda Trumpa do Bílého domu znamenal menší americkou vojenskou pomoc Ukrajině?

Jedním z klíčových argumentů ze strany evropských spojenců, že to myslí s evropskou bezpečností vážně, byl minimálně od roku 2014 indikátor plnění dvou procent hrubého domácího produktu výdajů na obranu.

I kvůli tomu bylo pro nás důležité, že v pondělí ministerstvo obrany vyhlásilo, že Česko tento cíl splnilo.

Zároveň víme, že milník dvou procent byl realistický pro očekávání, která jsme měli v roce 2014, a toto procento se bude nyní posouvat. Takže především výdaje na zbrojení jsou indikátor toho, že to myslíme s vlastní bezpečností vážně.

Je z pohledu české vlády představitelná a technicky i finančně reálná větší vojenská pomoc Ukrajině od evropských zemí než dosud?

Reálné to je. Když se podíváme na čísla, která projednával generální tajemník NATO v Praze minulý rok, tak z nich vyšlo, že bychom v následujících letech měli dávat aspoň 100 miliard dolarů na pomoc Ukrajině. A to vycházelo z toho, co jsme byli schopní dodat v roce 2023.

Jako česká vláda jsme byli organizátory muniční iniciativy, která Ukrajině dodávala především munici ráže 155 milimetrů. Dodávali jsme i další systémy, které financovaly nákupy u českých a světových výrobců této munice.

A od prvních měsíců invaze platí, že úzkým hrdlem pomoci Ukrajině není objem vojenského materiálu, ale finance. To znamená, že pokud dostaneme víc peněz, tak můžeme znásobit to, co tam budeme dodávat. A jediné, co to blokuje, je výše finančních příspěvků.

Půl milion není konec

Premiér Petr Fiala (ODS) mluvil o tom, že po splnění cíle 500 tisíc kusů munice pro Ukrajinu by dodávky měly pokračovat kontinuálně. Co to znamená?

Už od minulého roku premiéři Česka, Holandska a Dánska vyhlásili, že hodlají v této iniciativě pokračovat. A už nyní je zjevné, že se v tom bude pokračovat, protože už několik dalších států přislíbilo účast v dalším kole.

Pokračovat to bude i díky tomu, že se nám podařilo sehnat tolik munice, že stále proudí na Ukrajinu nejen ta, ale i další vojenský materiál, za který platí západní spojenci.

Pokud ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mluví o bezpečnostních zárukách jak amerických, tak evropských, tak jaká je představa České republiky a vůbec evropských spojenců o těchto zárukách?

Je jednoznačné, že jediné, co může platit jako záruka, není papír, ale reálné odstrašení proti agresorovi. A to deklarace odsuzující výroky nejsou a nikdy nebyly.

Ukrajina se v poslední době vrací k budapešťskému memorandu z roku 1994, které bylo přesně tím papírem, který nikoho nezajímal. Byly tu minské dohody, opět papíry, které nikoho nezajímaly z hlediska plnění.

Garance musí být v klíčových věcech, a to jsou lidé, vojáci a zbraně.

Je relativně široký konsenzus, že nemůžeme vyslat kontingent amerických nebo evropských jednotek, který by vytvořil odstrašující sílu vůči armádě, kterou tam Rusko má a bude mít i po tom, co by se mohlo ujednat příměří.

Ale to klíčové, co může Západ udělat, je, že poskytne zbraně a vojenské systémy, které budou Rusko odrazovat.