Protikorupční úřad Ukrajiny je symbol Majdanu. Zelenskyj tak od jeho podřízení ustoupil, říká Mikloš

Volodymyr Zelenskyj předložil ukrajinskému parlamentu nový návrh zákona. Má podle něj zaručit nezávislost mimo jiné dvou klíčových protikorupčních agentur v zemi. Učinil tak poté, co předešlá norma omezující činnost zmíněných úřadů vyvolala sérii protestů i kritiku od EU. „Reakce veřejnosti je důvodem Zelenského rychlého ustoupení. Dá se říct, že se situace nezhoršila, ale tlak je ještě větší," míní bývalý poradce ukrajinské vlády Ivan Mikloš. Dvacet minut Radiožurnálu Kyjev 0:10 26. července 2025

Podle Mikloše bylo vyšetřování provedené mezi členy ukrajinské národní protikorupční agentury den před schválením problematického zákona účelové

Jak vnímáte dění posledních dnů kolem prezidenta Zelenského a protikorupční agentury NABU a Speciální protikorupční prokuratury?

Vnímám ho velmi kriticky, podobně jako ho vnímají nezávislá ukrajinská média, nezávislé mimovládní organizace a nakonec západní spojenci. NABU a Speciální protikorupční prokuratura patří k novým institucím, které byly zřízeny po Euromajdanu v roce 2014.

Výběr jejich personálního obsazení byl transparentní, pod dohledem mimovládních organizací i mezinárodních institucí spojenců, kteří mají ve výběrových komisích důležité zastoupení.

Činnost těchto institucí se ukázala být efektivní a nezávislá. Spustilo se vyšetřování vícero vysoko postavených lidí v oblasti korupce. Nejnověji to bylo obvinění současného vicepremiéra Černyšova. Myslím si, že reakce spojenců, mimovládních organizací, nezávislých médií a lidí, kteří protestovali v mnohých ukrajinských městech, byla pochopitelná.

Omezení korupce

Jak to s korupcí na Ukrajině vypadá v současnosti? A jak míru korupce ovlivnily poslední tři roky války s Ruskem?

Dá se říct, že od roku 2014 se prostor pro korupci neustále zmenšoval a že míra korupce se na Ukrajině snižovala. To samozřejmě neznamená, že to prostředí už bylo úplně standardní. Válka to změnila v tom smyslu, že se zvýšila míra citlivosti lidí, ale i vliv veteránů.

Na Ukrajině dnes už neexistuje rodina, které by se válka přímo nedotkla – buď museli emigrovat, nebo byli členové jejich rodin zabiti na frontě nebo zraněni. V tomto smyslu se citlivost veřejnosti vůči korupci, respektive kritické nastavení vůči korupci ještě zvýšilo. To je jedna z příčin, proč veřejnost tak citlivě reagovala na změny zákonů, které přijal parlament.

Reakce veřejnosti je zřejmě důvod, proč Zelenskyj tak rychle ustoupil a už včera avizoval, že vrací zákony do původního znění a že jediná změna, která nastane, bude povinná účast agentů NABU a dalších vyšetřovacích orgánů na detektorech lži. De facto se dá říct, že se situace nezhoršila, ale že tlak je ještě větší a že se ukazuje, že pro veřejnost je korupce neakceptovatelná.

Vy už jste mluvil o tom, že vznik ukrajinského národního protikorupčního úřadu NABU, okolo něhož se odehrává aktuální dění, byl v roce 2015 považován za jeden z výdobytků proevropské revoluce na Majdanu, která o rok dříve svrhla proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Jakou roli v potírání korupce v posledních deseti letech úřad odehrál? Vy jste říkal, že některé velké kauzy tam byly. Kolik takových kauz bylo a plnilo to očekávání?

Neřeknu vám přesný počet, ale NABU se stalo nejvýraznější, až symbolickou institucí ve změně přístupu a v boji proti korupci na vysokých místech. NABU obvinilo poměrně velké množství vysoko postavených lidí. Je třeba připomenout, že NABU je vyšetřovací instituce – pak je ještě prokuratura a soudy.

Celý systém byl před rokem 2014 nesmírně deformovaný a daří se ho měnit, ale samozřejmě jen postupně. To, že se věci začnou vyšetřovat, nemusí znamenat, že budou dotáhnuté do konce a že ti lidé budou právoplatně odsouzení. To byl v mnohých případech poměrně velký problém.

Ruští agenti nebo účel?

Změna, kterou v tomto týdnu schválil ukrajinský parlament, tedy omezení nezávislosti NABU a jeho podřízení generálnímu prokurátorovi, je z vašeho pohledu klíčová? Opravdu by to mělo zásadní dopad na fungování NABU?

Určitě ano, protože generální prokurátor je člověk blízký prezidentovi. Prokuratura sama o sobě nemá takovou institucionální nezávislost, jako má NABU a Speciální protikorupční prokuratura.

Novelu omezující nezávislost ukrajinských protikorupčních orgánů schválil ukrajinský parlament den poté, kdy členové ukrajinské tajné služby SBU a úřadu generálního prokurátora podnikli operaci s cílem rozkrýt ruský vliv v protikorupční agentuře. Podle ukrajinských médií zadrželi jednoho z významných detektivů a provedli přes 80 prohlídek na různých místech. Považujete za možné, že by se Rusko infiltrovalo do NABU?

Ano, samozřejmě je to možné. Celkem určitě se Rusko pokouší infiltrovat do takovýchto institucí. Nejen do této, ale i do těch, které vykonávaly prověrky, i do ukrajinské tajné služby. V tomto smyslu tam je riziko vždy, ale okolnosti, za nichž došlo k těmto vyšetřováním, den před přijetím zákona, spíše hovoří o tom, že to bylo účelové.

Například obvinili některé vyšetřovatele v NABU, kteří předtím dostali prověrky právě od institucí, které potom zpochybnily své vlastní prověrky. Případně se vůči některým vyšetřovatelům NABU a speciální prokuratury otvíraly staré, nepodstatné kauzy typu dopravních přestupků starých několik roků a podobně.

Navíc hned druhý den po těchto raziích byl zákon předložen parlamentu a tentýž den byl schválený.

Všechny okolnosti, za kterých se to událo, svědčí o tom, že to bylo účelové. Navrch hned další den v reakci na protesty Zelenskyj řekl, že všechno zruší a že to vrátí do původního stavu. Jediné, co se má změnit, je, že budou muset absolvovat prověrky na detektoru lži.

Jak to všechno jeden opoziční poslanec vystihl: „Dnes hrdinsky řeší problém, který sami včera vytvořili.“

Oslabila válka vliv oligarchů na Ukrajině? A jak fungovala tamní korupce před rokem 2014, kdy slovy Ivana Mikloše „byla všude“? Poslechněte si celý rozhovor. výše.