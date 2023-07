Rusové strávili měsíce budováním bunkrů. Ukrajinská protiofenziva je jedna z nejtěžších vojenských akcí

Zatímco loni Ukrajina díky obratnému manévrování takticky předčila mnohem početnější ruské invazní síly, její současná protiofenzíva nejde tak rychle, jak by si asi mnozí představovali. Americký deník The Wall Street Journal (WSJ) se v článku pokouší odpovědět na to, proč tomu tak je. Ukrajinci, kteří nemají dostatek zdrojů, se snaží vytlačit opevněného nepřítele, což je podle listu samo o sobě jedna z nejsložitějších vojenských operací.

