ONLINE: ‚Nepřítel setrvává v defenzivě.‘ U Orichivu v Záporožské oblasti pokračovaly tvrdé boje

U Orichivu v ukrajinské Záporožské oblasti druhou noc zuřily tvrdé boje mezi ukrajinskou armádou, která se v této oblasti snaží postoupit, a ruskými invazními silami. Na svých internetových stránkách o tom informuje britská BBC. Podle některých západních médií jsou zesílené boje v tomto úseku fronty začátkem aktivní fáze dlouho očekávané ukrajinské protiofenzivy. Sledujeme online Kyjev 11:30 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci pálí z granátometu na ruské pozice na frontové linii u Kreminny v Luhanské oblasti | Foto: Roman Chop/AP | Zdroj: Profimedia

BBC píše, že ukrajinské jednotky se u Orichivu snažily postoupit za podpory dělostřelectva, tanků a dronů. Také ruští vojenští blogeři informují o tvrdých bojích několik desítek kilometrů na jihozápad od Záporoží.

Ruské síly dál ostřelují Chersonskou oblast během evakuace po záplavách, řekl Zelenskyj Číst článek

Ukrajinský generální štáb se ve svém ranním přehledu situace na bojišti omezil na větu, že v Záporoží „nepřítel setrvává v defenzivě“. Zmínil ovšem také pět vzdušných úderů ruských sil v oblasti a vyjmenoval celkem 13 obcí v regionu, na které mířily ruské dělostřelecké útoky.

Představitel Ruskem dosazené správy okupované části Záporožské oblasti Vladimir Rogov ve čtvrtek večer na telegramu napsal, že „v dané chvíli znovu propukly aktivní vojenské operace mezi Orichivem a Tokmakem“. Ruští vojáci podle něj „udržují pozice v aktivní obraně“.

Ukrajinská ofenziva začala, uvádí americká média. Rusko hlásí útok v Záporožské oblasti Číst článek

Město Tokmak ležící na jih od Orichivu mnoho vojenských expertů považuje za klíčový cíl pro ukrajinskou armádu při možném postupu směrem k Azovskému moři.

Cílem ukrajinské ofenzivy, jejíž začátek Kyjev doposud nepotvrdil, je získat zpět Ruskem okupovaná území. Podle některých expertů se Ukrajinci pokusí získat přístup k Azovskému moři, aby ruské invazní jednotky v této části země odřízli na dvě oddělená uskupení. To by oslabilo jejich bojové schopnosti a Rusko by ztratilo pozemní přístup ke Krymskému poloostrovu. Krym Rusko protiprávně zabralo v roce 2014.