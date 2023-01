Česko zaznamenalo pokusy obcházet unijní sankce proti Rusku. Belgie zadržuje 500 kontejnerů se zbožím

Špičková elektronika, luxusní auta, šperky nebo hodinky. Nic z toho dle platných unijních sankcí nesmějí společnosti z Evropské unie dovážet do Ruska. Členské státy ovšem v posledním roce řeší pokusy tato pravidla obcházet. A to týká se to i Česka, jak Radiožurnálu potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Brusel/Praha 15:25 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Belgické úřady zadržují zhruba 500 kontejnerů se zbožím určeným pro Rusko (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Ministr Stanjura potvrdil, že i v Česku dochází k pokusům obcházet protiruské sankce. Ale úřady jim prý vždy hned činí přítrž.

„Bedlivě to sledujeme, zaznamenali jsme nějaké pokusy. A naše státní orgány, které to mají na starosti, zareagovaly včas a docela rozhodně. Ale není to věc do veřejné debaty. Ano, jsou jednotlivci či některé firmy, které se pokoušejí vydělat na systému sankcí, a nic takového nemůžeme připustit,“ popsal pro Radiožurnál Stanjura.

A snahy o porušování sankcí se objevují i v dalších státech Evropské unie, například v Belgii. List De Standaard tento týden informoval, že státní zastupitelství vyšetřuje třicet takových případů. A úřady zadržují zhruba 500 kontejnerů se zbožím určeným pro Rusko.

Od zavedení protiruských sankcí belgické úřady zkontrolovaly na 27 tisíc kontejnerů. Zejména jde o zboží, které míří do Ruska, ale také do sousedních států, jako je Kyrgyzstán, Arménie, Kazachstán nebo Gruzie.

A při obcházení sankcí nejde jen o cestu z EU do Ruska. Například server Seznam Zprávy začátkem ledna popsal způsob, jakým pašeráci naopak vyvážejí zboží – konkrétně dřevo – přes Turecko do Evropské unie.

Devět balíků sankcí

Vymáhání dodržování sankcí mají na starosti jednotlivé členské státy. V Česku to je v gesci konkrétně Finančního analytického úřadu, tedy finanční rozvědky.

Daniel Ferrie z tiskového odboru Evropské komise uvedl, že si jsou unijní orgány vědomy, že k pokusům o porušování sankcí dochází. Statistiky těchto případů ale Komise nevede.

„Co se týče sankcí, jsou jednotlivé členské státy zodpovědné za jejich implementaci a vymáhání. Obcházení sankcí je zakázáno. A Komise v tom členské státy samozřejmě podporuje, mimo jiné tím, že byl poprvé jmenován zvláštní zmocněnec Evropské unie po sankce. Cílem je zajistit nepřetržitou debatu se třetími zeměmi proto, aby se zabránilo obcházení restriktivních opatření proti Rusku,“ vysvětlil.

Celkem už Evropská unie od začátku ruského vpádu na Ukrajinu uvalila na Rusko devět balíků sankcí. Evropská unie koncem loňského roku rozhodla o zařazení obcházení sankcí na seznam evropských zločinů. Nyní se ještě musí shodnout na podrobných pravidlech, která stanoví konkrétní provinění a možné tresty.