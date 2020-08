‚Pokud se dneska nic nestane, znamená to, že se Libanon vzdal.‘ V Bejrútu demonstrovaly tisíce lidí

Stovky zraněných si vyžádal protivládní protest v centru Bejrútu, kde policie odrážela demonstranty slzným plynem. Libanonský premiér vyzval k předčasným volbám, z vlády odstoupila ministryně informací Manál Abdas Samádová. Roznětkou pro největší protest za poslední měsíce byl úterní výbuch v bejrútském přístavu, při kterém zemřelo přes 150 lidí. Demonstranti žádali potrestání viníků a změnu politického systému. Bejrút 13:08 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Účastníci se snažili boucháním do různých plechových ohrad a sloupů udělat co největší hluk, aby jejich protest skutečně někdo slyšel. Paní Salma a další ženy velice usilovně bouchaly kameny do ocelového sloupu pouličního osvětlení. „Boucháme do toho, aby nás slyšeli, aby nezapomněli, že jsme tady a jsme naštvaní. Už dlouho vysíláme signály, ale nikdo nás neslyší.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž Štěpána Macháčka z demonstrace v Bejrútu

Uprostřed náměstí je symbolická řada šibenic, na kterých visí podobizny politických vůdců země, například Hasan Nasralláh, vůdce šíitského hnutí Hiballáh, Nabíh Berrí, dlouhodobého předsedy parlamentu, i bývalý premiér Saad Harírí.

„Pokud se dneska nic nestane, znamená to, že se Libanon vzdal. Nevím, jestli to dneska bude velké nebo ne. Ale vím, že tohle je naše poslední šance,“ říká James, který v Bejrútu žije. Vypadá úplně bez energie. „Měsíce protestujeme a už jsme ztratili naději. Nemáme peníze, nemáme chleba, já mám dva magisterské tituly, a k čemu mi to je?“

Fotogalerie (13)







Demonstrace se účastní i Amal, který je jedním z těch, kteří přišli demonstrovat s košťaty a lopatami. „Košťata máme ze dvou důvodů. Jednak jsme skutečně odklízeli z ulic trosky po úterním výbuchu, zatímco vláda jen nečinně přihlížela. Ale důležitější je odklizení politiků, hlavně ty musíme pořádně vymést.“ S dětmi přišla na demonstraci i paní Mádžida. „Na dřívějších demonstracích byla radost, lidi na ně chodili rádi, šlo jen o ekonomiku. Ale teď je to jiné, teď tu jsou mrtví, sto padesát obětí. Mezi lidmi je hluboký smutek. Je mezi nimi vztek.“

Sobotní demonstrace byla za poslední dobu určitě jednou z největších. Že by ale pohnula libanonskými politiky, tomu většina účastníků stejně nevěří.

Rezignace ministrů

Odstupte, nebo budete viset, zní v ulicích Bejrútu. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn Číst článek

Libanonský premiér Hasán Diáb prohlásil, že jedinou cestou z krize jsou předčasné volby a vyzval k jejich uspořádání. Je to podle něj jediná cesta z politické a ekonomické krize, kterou prohloubil ničivý úterní výbuch. K rezignaci už vládu vyzval i vlivný křesťanský maronitský patriarcha Butrus Ráí. Někteří ministři už v reakci na včerejší protesty rezignaci podali.

Z libanonské vlády odstoupila ministryně informací Manal Abdal Samádová. Svou rezignaci zdůvodnila neschopností vlády provádět reformy potřebné k ukončení ekonomické krize. Odstoupila také kvůli reakci vlády na úterní ničivý výbuch v bejrútském přístavu a neschopnost vyplnit požadavky lidí.

Podobné důvody k rezignaci uvedl už dříve ministr zahraničí Nassif Hitti, který navíc vyjádřil obavy z totálního zhroucení libanonského státu.