Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu. Premiér dříve v úterý rezignoval
Protivládní demonstranti v Nepálu v úterý podle agentury AFP zapálili budovu parlamentu. Na snímku z místa zveřejněném na sociálních sítích je vidět dav v okolí parlamentu a budova prakticky celá zahalená kouřem. Mluvčí parlamentu AFP potvrdil, že do prostor vtrhly stovky lidí a zapálily hlavní budovu. Už dříve v úterý po rozsáhlých protestech rezignoval nepálský premiér Khadka Prasád Oli.
Nepálské protivládní protesty si už vyžádaly 19 obětí a 400 zraněných. Demonstranti se střeli s policií
Číst článek
Protesty podnítilo pondělní blokování sociálních sítí, pod povrchem ale vřela frustrace z korupce, proti které podle protestujících vláda nebyla schopná zakročit. Demonstranti volají po odpovědnosti politiků a reformách ve vládnutí, píše stanice BBC.
V pondělí při protivládních protestech zahynulo 19 lidí a dalších 400 utrpělo zranění.
Úternímu požáru budovy parlamentu a odstoupení premiéra Oliho předcházelo poničení domovů několika vysoce postavených politiků.
Připravujeme podrobnosti.