Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu. Premiér dříve v úterý rezignoval

Protivládní demonstranti v Nepálu v úterý podle agentury AFP zapálili budovu parlamentu. Na snímku z místa zveřejněném na sociálních sítích je vidět dav v okolí parlamentu a budova prakticky celá zahalená kouřem. Mluvčí parlamentu AFP potvrdil, že do prostor vtrhly stovky lidí a zapálily hlavní budovu. Už dříve v úterý po rozsáhlých protestech rezignoval nepálský premiér Khadka Prasád Oli.

Záběr hořící budovy parlamentu v Káthmándú (9. září 2025)

Protesty podnítilo pondělní blokování sociálních sítí, pod povrchem ale vřela frustrace z korupce, proti které podle protestujících vláda nebyla schopná zakročit. Demonstranti volají po odpovědnosti politiků a reformách ve vládnutí, píše stanice BBC.

V pondělí při protivládních protestech zahynulo 19 lidí a dalších 400 utrpělo zranění.

Úternímu požáru budovy parlamentu a odstoupení premiéra Oliho předcházelo poničení domovů několika vysoce postavených politiků.

