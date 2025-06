Protivzdušná obrana Íránu už nejspíš neexistuje. Izrael bude v útocích přitvrzovat, říká diplomat

Mezi Izraelem a Íránem probíhaly v noci intenzivní boje, během nichž z obou stran létaly rakety, případně drony. V pátek Írán odpálil vlnu raket, které zasáhly přes noc části Izraele. „I technologicky nejlepší, mimořádně vyspělá protiraketová obrana se dá zahltit, a to jednak množstvím raket, které letí současně, jednak i kvalitou nebo typem raket,“ řekl pro Radiožurnál zástupce české velvyslankyně v Izraeli Cyril Bumbálek. Rozhovor Tel Aviv 16:15 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské raketové útoky v Tel Avivu poškodily několik rezidenčních budov | Foto: Mostafa Alkharouf | Zdroj: Anadolu Agency / Reuters

Jaká byla noc v Izraeli?

Noc byla poměrně dramatická. Po relativně klidném včerejším dni, kdy Írán reagoval nejprve vysláním zhruba 100 bezpilotních letounů, což s ohledem na kvalitu izraelské protivzdušné obrany nepředstavovalo velké ohrožení. Ty bezpilotní letouny byly v zásadě zničeny ještě předtím, než vstoupily do vzdušného prostoru Izraele nad Jordánskem, nad Sýrií, nad Saúdskou Arábií.

Večer, někdy po deváté hodině, přišla první vlna balistických raket z Íránu, které letí poměrně rychle. Vzdálenost mezi těmi základnami, odkud byly odpáleny, a Izraelem urazí za nějakých 10 až 12 minut. Lidé na to museli reagovat tím, že se schovali do krytů.

Nemáme přesná čísla ohledně počtu raket, protože v tuto chvíli izraelská vláda a armáda nezveřejňuje podrobná čísla a údaje s ohledem na to, že by mohly být zneužity Íránci. Jsou to údaje, které mají poměrně zásadní operační význam.

Na Izrael směřovalo nějakých 100 balistických raket, část z nich na cíle Tel Avivu. Jedním z cílů, na které ty rakety mířily, bylo izraelské ministerstvo obrany. Jedná se o areál, který se jmenuje Ha-Kirja. Je to ministerstvo obrany, sídlí tam generální štáb a je tam bunkr, ze kterého jsou koordinovány veškeré vojenské a válečné aktivity země. Tak tohle místo bylo cílem útoku.

Problémem je trochu to, že je ten compound jako takový v centru samotného Tel Avivu obklopený rezidenční zástavbou, což jsou v zásadě mrakodrapy. Došlo tedy nejen k zásahu v areálu ministerstva obrany, ale byl zasažen i jeden ze sousedních rezidenčních domů.

A jak jste nám říkal před vysíláním, tak vy sám bydlíte asi 300 metrů od ministerstva obrany.

Já bydlím zhruba půl kilometru od ministerstva obrany, takže jsme ten zásah cítili z první ruky. Byly cítit otřesy a výbuchy nad městem. Došlo i k tomu, jak jste zmínil, že jedna rezidenční budova, která bezprostředně sousedí s ministerstvem obrany, byla zasažena.

Došlo tam ke zničení několika bytů. Víme, že tam bydlí několik kolegů diplomatů z jiných evropských zemí, kteří přišli o byty. Naštěstí nebyli zraněni, ani nikdo nezemřel, a to proto, že v Izraeli má většina nových moderních bytů uvnitř bunkr – jedna místnost, která má tlusté betonové stěny, zpevněné dveře, zpevněná okna.

Takže pokud mají lidé tu možnost, tak se jdou v případě vyhlášení poplachu okamžitě schovat do této místnosti.

Kvalita a množství raket

Obrázky zásahu budov v Tel Avivu nebývají obvyklé. Co vypovídají o funkčnosti izraelské protiletecké obrany?

Ukazují, že se i technologicky nejlepší, mimořádně vyspělá protiraketová obrana dá zahltit, a to jednak množstvím raket, které letí současně, jednak i kvalitou nebo typem raket.

Od října 2023 panuje konflikt, který začal jako konflikt s teroristickou organizací Hamás v Pásmu Gazy, poté pokračoval ostřelováním území Izraele v Libanonu libanonským Hizballáhem, dále je území Izraele pravidelně ostřelováno jemenskými Hútíi. K těm útokům jsou používány různé typy raket.

Je pravděpodobné, že jsou íránské rakety kvalitnější a jsou schopny zřejmě proniknout snáze protiraketovou obranou, byť většina raket byla i tak sestřelena.

Jak v těchto chvílích odpovídá Izrael na íránské zásahy?

Izrael již během noci reagoval bombardováním, útoky na různé vojenské cíle na území Íránu a na letecké základny, které se snažil eliminovat, protože jsou z nich vystřelovány ty balistické rakety. Dnes (v sobotu) izraelská armáda oznámila, že se podařilo získat kontrolu nad íránským vzdušným prostorem.

To znamená volnost k dalším útokům s tím, že protivzdušná obrana Íránu, která byla i tak relativně slabá a pro velmi moderní izraelskou armádu nebyla velkou výzvou, už pravděpodobně neexistuje. Izrael tím indikuje, že bude dále pokračovat a může přitvrzovat v útocích na území Íránu tak, pravděpodobně aby odradil Írán od snahy dále odpovídat.

Nevíme, jak bude tato snaha úspěšná, a nevíme, jaké kapacity Íránu dále zbývají. Je ale zjevné, že pokud bude moct, stále bude nějakým způsobem zkoušet odpovídat a zatím se nezdá, že by ta eskalace mířila ke konci.