Protržení přehrady v Súdánu připravilo nejméně 30 lidí o život, další tisíce o střechu nad hlavou

Slovenská vláda se snaží lidi zastrašit, připomíná to normalizaci. Mnozí se poddají, varuje sociolog

„Mnozí jednoduše sklopí uši, jako se to stalo v roce 1969. Řeknou si, že jim to za to nestojí, a poddají se. Nese to znaky normalizace,“ konstatuje Michal Vašečka.