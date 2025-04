Prouza: Oko za oko? Evropa může být chytřejší. Místo cel může cílit na americký digitální sektor

Akciové trhy od rána reagují prudkým poklesem na ohlášená cla na dovoz zboží do USA a na čínská odvetná opatření. „Evropa má obrovskou výhodu v tom, že je velmi atraktivním trhem pro americké IT společnosti,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory a bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dvacet minut Radiožurnálu Washington/Brusel 0:10 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropské i asijské burzy začaly nový týden výraznými ztrátami. Vy jste tento týden pracovně v Bruselu. Je nálada unijních představitelů stejně pesimistická jako reakce akciových trhů?

Není. Nálada je naopak po dlouhé době velmi bojovná. Je to dáno tím, že Evropa splnila domácí úkol.

Donald Trump se bojí síly. Proto zatím nechce vyjednávat s Evropskou unií napřímo. Moc dobře si pamatuje jednání v prvním funkčním období, kdy byl donucen ustoupit, připomíná prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza

Poslední tři týdny běžely konzultace jak s členskými státy, tak s podnikatelskými svazy o tom, jak by mohla Evropa reagovat, která cla by zasáhla spíše Američany nebo jestli máme nějaké jiné kreativní necelní varianty, které bychom mohli použít.

Teď bude záležet na tom, jestli členské státy dají tomuto postupu zelenou. Komise je připravená. Spoustě lidí to vlastně připomíná situaci kolem Brexitu, kdy se podařilo, aby Evropa zůstala sjednocená. Všichni chtějí bojovat za to, aby reakce byla rychlá a důrazná. Může být kreativní, nemusí to být jenom cla, ale rozhodně nemůžeme být těmi, kteří se jenom stáhnou jako spráskaní psi a budou čekat, co dalšího páníček udělá.

Domníváte se rovněž jako jiní pozorovatelé, že zavedení cel je od Donalda Trumpa především tvrdou vyjednávací taktikou? Může to být výkop k dalšímu jednání?

Podle mě už nikdo dneska nemá iluze o tom, že Donald Trump má dlouhodobý promyšlený plán. Vidíme, že je to chaos. To, co dělá, je samozřejmě velmi cílené na jeho voličskou základnu.

Zároveň platí to, že Donald Trump se bojí jenom síly, není to racionální vyjednavač, a proto možná ani nechce jednat s Evropou, protože během jeho prvního volebního období to byla právě EU a tehdejší šéf komise Jean-Claude Juncker, se kterým Donald Trump prohrál.

IT sektor

Desetiprocentní cla na dovoz všeho do Spojených států platí od soboty. Ta další, která Donald Trump označuje za reciproční a která mají být pro EU ve výši 20 procent, mají platit od pozítří. Neměla by jednání být přece jenom intenzivnější?

K tomu je bohužel potřeba dvou stran, a ta americká nemá zájem jednat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se několikrát pokusila o to setkat se s Donaldem Trumpem. Nikdy se to ale nepovedlo.

To, že do Washingtonu letěl Maroš Ševčovič jako komisař pro obchod, je samozřejmě dobře. Na druhé straně mluvil jenom se svými protějšky, a neviděl se s klíčovými lidmi z Bílého domu. Panují tedy obrovské pochybnosti, jestli vůbec někdo na americké straně poslouchá to, co jim říkáme.

Neměli by se v této situaci spíše více zapojit politici typu francouzského prezidenta Macrona, italské premiérky Meloniové nebo třeba vítěze německých voleb Merze?

Donald Trump by si samozřejmě velmi přál rozdělit Evropu. Velmi dobře si pamatuje, jak ho v prvním volebním období dokázal Jean-Claude Juncker přimět k tomu, aby ustoupil.

Právě proto se teď bojí jednat s EU napřímo. Snaží se dostat na svou stranu italskou premiérku Meloniovou, která patří mezi zastánce potupu nedělat nic a vyčkat, jak se to vyvine. Francie a nový německý kancléř jsou oproti tomu daleko tvrdší a důraznější. Nakonec ale stejně platí to, že Evropa musí jednat společně. Nemůžeme připustit, aby nás Donald Trump rozdělil.

Jak složité bude domluvit se v této situaci na jednotné reakci EU na americká cla?

Mnohem větší smysl než hledat to, jaké cla může vůči Americe nastavit Evropa, by bylo podívat se na alternativní řešení. Evropa má obrovskou výhodu v tom, že je velmi atraktivním trhem pro americké IT společnosti, pro provozovatele sociálních sítí a pro americké finanční instituce.

A jak IT firmy, tak finanční instituce jsou velkým sponzorem Republikánské strany. A už vidíme, že Elon Musk, který obchodní válku hodně roztleskával, najednou začíná říkat, že by možná Evropa s Amerikou měly být jednotnou bezcelní zónou, protože začíná vnímat to, že evropská reakce může být asymetrická. Můžeme jít po těch, kteří dělají velký byznys v Evropě, a zrovna jeho by to osobně hodně bolelo.

Jak konkrétně by taková odpověď EU, která by zasáhla IT firmy nebo finanční sektor, mohla vypadat?

V tuto chvíli běží s Applem a s Metou řízení o porušování evropské digitální legislativy. Komise v tuto chvíli přemýšlí, jak vysokou pokutu udělí. Může to být až šest procent celosvětového obratu dané firmy. Probíhá také řízení s Muskovým X kvůli tomu, že nenaplňuje evropské požadavky na moderaci debaty na jeho sociální síti.

Evropa má tedy nástroj, který může být velmi dobře zacílený na ty, kteří dneska podporují Donalda Trumpa. Nemusejí to být plošná cla, můžeme být mnohem chytřejší a cílit na konkrétní věci. Stejně jako se to stalo v prvním funkčním období Donalda Trumpa, kdy měla Evropa připravená cla na pomerančový džus.

Šlo tenkrát o několik málo volebních okrsků na Floridě, kterou Donald Trump zoufale potřeboval. Díky chytrému zacílení na velmi úzkou oblast se podařilo dostat celou debatu s Donaldem Trumpem zpátky na koleje...

Nebylo by lepší postupovat podobně jako Čína, která zavedla reciproční cla vůči Americe ve stejné výši, jako jsou americká cla vůči Číně? A proč v této situaci tlačí Svaz obchodu na zpřísnění pravidel pro čínské e-shopy?