‚Provoz je všude kolem vás.‘ Letiště, u kterého došlo k nehodě, řešilo dlouhodobé problémy

Nehoda dopravního letadla a armádního vrtulníku, při kterém ve Washingtonu zemřelo minulý týden všech 67 pasažérů, se udála u letiště, které se s problémy potýká už desetiletí. K podobné kolizi dvou letounů zde málem došlo jen 24 hodin před tragédií. Washington, D. C. 9:42 3. února 2025

Vyšetřování nejhorší letecké nehody ve Spojených státech od 80. let minulého století probíhá a postupně se na veřejnost dostávají zjištění, která mohla k události přispět. Jednou z nich byl nedostatek lidí v řízení letecké dopravy na místní kontrolní věži. Provoz helikoptér a běžných letadel měl na starosti jen jeden člověk, zatímco běžně jsou k tomu potřeba lidé dva, píše stanice BBC. K oslabení personálu mělo dojít hodinu před středeční nehodou.

„Nedostatek lidí v řízení letového provozu máme v Americe už dlouho. Proto jsou (dispečeři) vystresovaní, vyčerpaní a přepracovaní,“ uvedl nový ministr dopravy Sean Duffy. „Není na to žádná omluva. Je to jen realita systému, který tu máme,“ dodal s tím, že jde o chronické problémy. Jeho řešení, které zahrnuje trénink nových zaměstnanců, však může zabrat i roky. „Nemůžete přepnout tlačítko a mít zítra dostatek kontroly,“ konstatuje.

Na letové dispečery dohlíží Federální letecká správa, ani ona se ale problémům nevyhnula. Agentura nemá dlouhodobě stabilní vedení, poslední ředitel rezignoval po roce ve funkci loni v prosinci poté, co ho miliardář Elon Musk, který se chystal na nástup do Trumpovy administrativy, kritizoval za to, že udělil jeho společnosti SpaceX pokutu za nedodržení pravidel při startu raket.

Jeho náhradu jmenoval nový prezident Donald Trump až po nehodě.

Vyšetřování se soustřeďuje na vojenský vrtulník, na jehož palubě byli tři důstojníci, dva z toho velmi zkušení. Přesto nedodrželi schválený letový plán a letěli téměř o kilometr dál a výrazně výš, než měli schváleno. Když je letová kontrola varovala před blížícím se letadlem, odpověděli, že si jsou jeho umístnění vědomi. Jenže v té době současně startovalo z washingtonského letiště další letadlo. O pár vteřin později přesto došlo ke srážce.

Ministr Duffy kritizoval také čas, v jaký helikoptéra vzlétla. „Proč letěli v devět večer, když je letový prostor plný, když můžou letěl v jednu v noci, když není provoz?“ ptal se.

Časté incidenty na letištích

S problémy se potýká letiště Ronald Reagan National Airport ležící na okraji státu Washington dlouhodobě. Je velmi vytížené a zároveň poměrně malé. Pilot Mike Slack o něm mluví jako o poštovní známce, která za den obslouží téměř 400 letů – jak komerčních, tak i armádních, stejné místo využívá i prezidentský Air Force One.

Ranveje jsou velmi krátké a pohyb letounů může ovlivnit silný vítr. Po setmění piloty oslňuje světlo z města a kvůli tomu hůře vidí signální světla, případně jiné letadlo jedoucí po ranveji. Rovnou několik pilotů popsalo zkušenost s tímto letištěm jako dramatickou. „Občas sledujeme, jak letadla přistávají a říkáme si, že to bylo blízko,“ líčí jeden z pilotů Mo Khimji.

„Náročné je odlétání i přistávání. Provoz máte všude kolem sebe – nad sebou, pod sebou a na obou stranách,“ doplňuje Slack, který se střetu s letadlem na zdejším letišti vyhnul jen díky rychlé reakci před dvaceti lety. Zatímco přistával, všiml si, že jiné letadlo se na stejné ranveji chystá k odletu. „Byl to jeden z těch momentů, kdy si řeknete: ‚To bylo blízko‘,“ popisuje.

Že se situace za dvacet let nezlepšila, ukazuje i událost, která se stala jen 24 hodin před smrtelnou nehodu. I v tomto případě se málem střetla armádní helikoptéra s dopravním letadlem.