Provoz na polských silnicích zkomplikují přesuny vojenských aut. Cvičení NATO potrvá do konce května

Řidiči na polských silnicích by od pondělka měli být obzvlášť opatrní. Až do konce května bude Polskem projíždět zvýšený počet vojenských aut. Oznámilo to Genereální velitelství ozbrojených sil. Souvisí to s cvičeními Severoatlantické aliance Steadfast Defender24 a Dragon24.

Varšava 10:14 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít