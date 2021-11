Namísto rozvolnění lockdown. Rapidní nárůst případů koronaviru nutí Nizozemce změnit strategii

Nizozemská vláda v pátek večer pravděpodobně schválí třítýdenní částečný lockdown. Ten by například znamenal, že bary budou zavírat dříve a sportovní klání se budou muset obejít bez diváků. Uvedla to televizní stanice NOS s tím, že by to byla první opatření takového charakteru v západní Evropě od léta. Amsterdam 16:52 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amsterdam v době lockdownu, prosinec 2020 | Zdroj: Reuters

Konečné rozhodnutí o schválení třítýdenní uzávěry padne během pátečního zasedání vlády prozatímního premiéra Marka Rutteho, informovala agentura Reuters.

Zatím není jasné, jestli se budou nová opatření vztahovat i na očkované a ty, kteří nemoc covid-19 prodělali. Přestože to doporučuje nizozemský hlavní pandemický poradní panel, jedná se o politicky citlivé téma.

Kromě omezení barů a sportovních klání chce vláda vyzvat občany, aby v případech, kdy je to možné, začali opět pracovat z domu. Školy, divadla a kina by měly zůstat otevřené.

Počet nově nakažených koronavirem v zemi se 17,5 milionu obyvatel rapidně vzrostl poté, co byla koncem září zrušena opatření spojená se sociální distancováním. Ve čtvrtek dosáhl svého rekordního počtu přibližně 16 300 pozitivně testovaných během 24 hodin.

Sílící epidemie už se dotkla i provozu nemocnic napříč zemí. Ty musely začít rušit plánované zákroky, které snesou odklad, ve snaze uvolnit kapacity pro pacienty s koronavirem.

Drastický obrat

Nový lockdown by znamenal drastický obrat v nizozemské strategii boje s koronavirem. Vláda až do konce října věřila, že relativně vysoká proočkovanost by mohla do konce roku vést k dalšímu zmírnění dosavadních opatření.

Nizozemci nejsou jediní, kdo zvažuje zpřísnění opatření. Rakouská vláda uvedla, že do zavedení uzávěry pro miliony neočkovaných zbývá několik dní.

V Nizozemsku bylo plně očkováno přibližně 85 % dospělé populace. Posilovací dávky očkování mohou momentálně dostat jen lidé se slabým imunitním systémem. V prosinci by pak měly být nabídnuty lidem starším 80 let.