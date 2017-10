Průvod, salvy i řada rituálů. Thajsko se loučí s dlouholetým králem Rámou IX.

Čtvrteční královská kremace má být vrcholem pohřbu. Tělo zesnulého krále se spálilo na obřadním místě, které se kvůli královskému pohřbu stavělo skoro celý rok. Je to zlatá svatyně vysoká 50 metrů a zdobená květy ze sedmi druhů santalových stromů, díky kterým se králova duše má dostat do nebe. Panovníkův popel pak v pátek zamíří zpátky do královského paláce.

Pohřební průvod procházel Bangkokem velmi pomalu větší část dne za doprovodu bubnů a fléten. Královský pohřební průvod v Bangkoku doprovázelo podle agentury Reuters asi 300 tisíc lidí, desetitisíce jich do metropole přijely z různých částí země.

Agentura Reuters pak dokonce uvádí příběh jednašedesátileté ženy, která na pohřeb putovala pěšky 750 kilometrů z jižního Thajska.

Na slavnostní rozloučení přijelo i 40 zástupců královských rodin a státníků z celého světa a sledují ho i turisté. Pro všechny ale platí přísná pravidla, zakázáno je například si průvod fotit. Samotný obřad byl kombinací buddhistických obřadů a hinduistických rituálů.

Thajci svého zesnulého krále uctívali téměř jako poloboha. To je pro thajské krále současné dynastie tradiční. V případě Rámy IX. ale všechno umocnila jeho dlouholetá vláda - zemi vedl 70 let.

V době velkých politických turbulencí a změn tak byl jakýmsi symbolem stability. Během jeho vlády se ve funkci vystřídalo celkem 26 premiérů. U politiků měl obrovskou úctu i přesto, že neměl prakticky žádnou politickou moc.