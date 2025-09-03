Průzkum: Evropané z většiny věří Evropské unii. Češi jsou opět mezi největšími skeptiky
- Až 90 procent lidí v Evropské unii se domnívá, že blok by měl být více jednotný, když čelí světovým výzvám. 77 procent lidí by dalo EU více nástrojů k řešení výzev.
- Evropská unie celkově se těší spíše pozitivnímu postoji obyvatel – 52 procent ji vnímá pozitivně a 32 procent neutrálně. Negativní postoj má jen 16 procent lidí.
- Češi z nového průzkumu Eurobarometr tradičně vyšli jako jedni z největších skeptiků. Čistě pozitivní náhled na Unii má 35 procent Čechů. U prvních Portugalců je to 74 procent.
Náhled na EU
Češi mají podle výsledků jarního průzkumu Eurobarometr ze všech členských států nejméně pozitivní přístup vůči Unii – 27 procent z nich vnímá EU čistě negativně, 37 procent neutrálně a jen 35 procent pozitivně. Výsledky ve středu zveřejnil Evropský parlament.
Navzdory tomu by si drtivá většina Čechů přála nebo spíše přála, aby Evropská unie postupovala jednotněji v řešení světových výzev (85 procent) a 65 procent Čechů by EU dalo pro řešení výzev více nástrojů.
Na co se má EU zaměřit?
Na to, jakým způsobem by měla EU zlepšit své postavení ve světě, se napříč členskými státy názory liší. Obecně vítězí postoj, že Unie by se měla zaměřit na „obranu a bezpečnost“, „konkurenceschopnost ekonomiku a průmysl“ (tuto možnost vybralo i nejvíce Čechů) a „energetickou nezávislost, zdroje a infrastrukturu“.
Zatímco nejvíce Litevců se domnívá, že EU by měla posilovat obranu a bezpečnost, pro Švédy jsou zase nejdůležitější hodnoty demokracie a ochrana lidských práv a pro Španěly vzdělání a výzkum.
Datový analytik Evropského parlamentu Matthias Weldner v úterý novinářům sdělil, že řešení klimatické změny se jako priorita mezi občany EU za posledních šest let propadla.
Sympatie vůči Evropské unii nicméně zůstávají silné. Mluvčí Evropského parlamentu Delphine Colardová na úterní tiskové konferenci ale neměla jednoznačnou odpověď, jak lze podle ní sympatie vůči EU vysvětlit v souvislosti s nárůstem popularity euroskeptických stran v některých zemích.
„Vzhledem k výzvám ve světě se od EU očekává, že bude společně hledat řešení, především v obraně a bezpečnosti. To samé platí pro průmysl a konkurenceschopnost. V různých zemích EU uvidíte jiný obrázek,“ uvedla Colardová.
Ucelené výsledky jarního Eurobarometru s dalšími výzkumnými dotazy naleznete v souboru na konci článku.
Finance v Evropské unii
Z květnového průzkumu vyplývá, že většina Evropanů se domnívá, že by více projektů měla Evropská unie financovat společně, raději než aby to dělaly jednotlivé členské státy. V Česku s tím souhlasí 64 procent dotázaných.
Drtivá většina lidí v EU (85 procent) by také vyplácela finanční prostředky členským zemím podle toho, jestli dodržují zásady právního státu a demokracie.
S podmínkou pro vyplácení v průzkumu souhlasí většina respondentů napříč všemi členskými státy, a to včetně Maďarska, jehož vláda je v posledních letech opakovaně v právních střetech s Evropskou komisí ohledně vyplácení až miliardy eur (25,2 miliardy korun) z fondů EU.
Metodologie (Eurobarometr jaro 2025)
Průzkum byl proveden ve všech členských státech mezi 5. květnem a 29. květnem 2025. Celkem 26 410 odpovědí výzkumníci nasbírali tváří v tvář, tedy osobně nebo přes videohovory, od účastníků starších 15 let. Data byla vážena vzhledem k velikosti populace daného unijního státu.