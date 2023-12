ONLINE: Podpora Hamásu mezi Palestinci roste. Jen deset procent si myslí, že páchá válečné zločiny

Podpora palestinského teroristického hnutí Hamás u palestinské veřejnosti vzrostla, a to i v nyní válkou zdevastovaném Pásmu Gazy. Naopak Západem podporovaného předsedu palestinské samosprávy na okupovaném Západním břehu Jordánu Mahmúda Abbáse většina vnímá negativně, jeho rezignaci by uvítalo 90 procent respondentů. Sledujeme online Ramalláh 19:44 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyřiačtyřicet procent respondentů na Západním břehu Jordánu uvedlo, že podporuje Hamás, přičemž v září to bylo jen 12 procent | Zdroj: Reuters

S odvoláním na zveřejněný průzkum veřejného mínění, který byl proveden mezi 22. listopadem a 2. prosincem a do kterého se zapojilo 1231 obyvatel Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy, o tom informuje agentura AP.

Výsledky palestinského průzkumu podle AP naznačují, že vize Bílého domu pro poválečné Pásmo Gazy bude obtížné realizovat a zároveň vyvolávají pochybnosti ohledně proveditelnosti izraelského cíle zlikvidovat vládu Hamásu a jeho vojenské schopnosti.

Od představitelů administrativy amerického prezidenta Joea Bidena dříve zaznělo, že by poválečné Pásmo Gazy mohlo být sjednoceno se Západním břehem Jordánu pod palestinskou samosprávou jako předstupeň palestinské státnosti. V této souvislosti Washington hovořil o „revitalizované“ palestinské samosprávě, ale neuvedl, zda by to znamenalo změny v jejím vedení.

Palestinská samospráva spravuje části Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu a vládla v Pásmu Gazy do roku 2007, kdy tam kontrolu převzal Hamás. Ten ovládl Pásmo Gazy po volbách, v nichž v lednu 2006 získal 44 procent hlasů.

Druhá jen těsně se 41 procenty hlasů skončila Abbásova strana Fatah. Od té doby se palestinské parlamentní volby nekonaly. Z Pásma Gazy se Izrael na základě mírových dohod stáhl v roce 2005.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který vede nejpravicovější vládu v dějinách Izraele, důrazně odmítá jakoukoli roli Palestinské autonomie v Pásmu Gazy a trvá na tom, že si tam Izrael musí zachovat časově neomezenou bezpečnostní kontrolu.

Arabští spojenci USA naopak podmiňují své zapojení do poválečné obnovy skutečnou snahou docílit dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Průzkum palestinského střediska PSR, jehož statistická odchylka činí čtyři procenta, byl v Pásmu Gazy proveden během týdenního příměří. Navzdory zkáze se 57 procent respondentů v Pásmu Gazy a 82 procent na Západním břehu Jordánu domnívá, že Hamás zahájením útoku 7. října postupoval správně.

Většina přitom uvěřila tvrzení Hamásu, že jednal na obranu islámské svatyně v Jeruzalémě před židovskými extremisty a docílil propuštění palestinských vězňů. Pouze deset procent respondentů se domnívalo, že se Hamás dopustil válečných zločinů.

Chalíl Šikákí, který se na průzkumu podílel, v rozhovoru s AP poznamenal, že obyvatelé Pásma Gazy jsou k Hamásu kritičtější než obyvatelé Západního břehu Jordánu. Podpora Hamásu podle něj obvykle prudce stoupá v období ozbrojeného konfliktu. Ale ani nyní většina Palestinců militantní skupinu nepodporuje.

Čtyřiačtyřicet procent respondentů na Západním břehu Jordánu uvedlo, že podporuje Hamás, přičemž v září to bylo jen 12 procent.

V Pásmu Gazy se Hamás těšil podpoře 42 procent dotázaných, zatímco před třemi měsíci to bylo 38 procent. Rozpuštění palestinské samosprávy by uvítalo 60 procent respondentů.

Abbásovo odstoupení si přeje 88 procent respondentů, což je o deset procentních bodů více než před třemi měsíci. Na Západním břehu Jordánu požaduje odstoupení 88letého předsedy palestinské samosprávy, jehož vláda je mnohými považována za zkorumpovanou, autokratickou a neefektivní, 92 procent dotázaných.