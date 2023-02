Ficův Smer je zpět v čele slovenských preferencí, ukazuje Median. Nejoblíbenější političkou je Čaputová

Před zářijovými předčasnými volbami na Slovensku se do čela průzkumů veřejného mínění vrátil Smer expremiéra Roberta Fica. Podle modelu Medianu by získal 17,9 %. Na druhém místě by se umístil Hlas, který doposud většinu průzkumů v posledních dvou letech vedl. V novém měření by měl 15,6 %. Agentura měřila i popularitu jednotlivých politických osobností. Na prvním místě se umístila prezidentka Zuzana Čaputová s 37% důvěrou. Bratislava 18:21 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z volebního modelu vyplývá, že nejvyšší podporu má stana Smer trojnásobného expremiéra Roberta Fica, kterou následuje Hlas dalšího bývalého předsedy slovenské vlády Petera Pellegriniho.

Hlas se před dvěma a půl lety od Smeru odštěpil a od té doby byl v naprosté většině průzkumů stabilně na prvním místě.

Fico je otevřeně proruský. Pokud sestaví příští vládu, demokracie bude v ohrožení, varuje politoložka Číst článek

„Za vyšší podporou Smeru lze hledat i skutečnost, že disponuje více rozhodnutými voliči a zároveň má větší volební jádro než Hlas,“ uvádí výzkumníci v tiskové zprávě k modelu.

Na třetím místě by se s 10,9 % umístilo hnutí Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára. Progresivní Slovensko by získalo 9,6 % a do parlamentu by se dostaly ještě OĽaNO (8,7 %), SaS (7,8 %) a KDH (6,4 %).

Naopak pod pětiprocentní hranicí by zůstala strana Republika, která se odštěpila od neofašistické ĽSNS Mariána Kotleby, nebo Modrá koalícia. To je nový projekt bývalého předsedy vlády Mikuláše Dzurindy.

V porovnání s předchozími výsledky právě Republika znatelně poklesla, což lze podle Medianu přičíst k tomu, že její voliči přešli ke Smeru a Sme rodině.

Výzkumníci také upozorňují, že téměř polovina voličů, kteří jsou ochotni se voleb zúčastnit, si není svou volbou zcela jistá.

Nejdůvěryhodnější političkou je podle Medianu prezidentka Zuzana Čaputová, které věří 37 % Slováků. Na dalších místech se umístili Pellegrini, Fico a Kollár.

Důvěra jednotlivým slovenským politikům | Zdroj: Median