PRŮZKUM: Většina Ukrajinců důvěřuje Zelenskému a nechce volby. Štěpí se v názoru na smlouvu s USA

Nejnovější průzkum mezi obyvateli Ukrajiny vyvrátil spekulace amerického prezidenta Donalda Trumpa o neoblíbenosti Volodymyra Zelenského. Ukrajinskému prezidentovi podle nejnovějších dat, která má Český rozhlas exkluzivně k dispozici, důvěřuje 62 procent Ukrajinců. Naopak 27 procent respondentů mu důvěru nevyslovilo. Většina z dotazovaných pak nepodpořila prezidentské volby během válečného stavu. Exkluzivně Kyjev 5:00 16. března 2025

Americký prezident Donald Trump na konci února nazval svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského „diktátorem bez voleb“. Uvedl také, že prezident Ukrajiny odmítá uspořádat volby a je v průzkumech velmi neoblíbený.

Tato tvrzení nyní vyvrací průzkum společností National Sample ve spolupráci s NMS Market Research. Z nejnovějšího šetření z druhého březnového týdnu vyplynulo, že 62 procent Ukrajinců Zelenskému důvěřuje, zatímco 27 procent respondentů mu nedůvěřuje a 11 procent pak nemá na jeho důvěryhodnost názor.

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1020 respondentů, je zřejmé, že Zelenskyj má podporu napříč demografickými skupinami, nejsilnější pak u mladých lidí ve věku 18 až 24 let. Vyšší důvěru má o devět procentních bodů u žen (65,9 %) než u mužů (57,7 %).

„Výsledky naší sondy potvrzují, že i přes více než tři roky trvající válku s Ruskem si prezident Zelenskyj udržuje silnou podporu ukrajinské veřejnosti. Jeho pozice jako vedoucího představitele státu v době krize zůstává stabilní, přičemž veřejnost na něm nejvíce oceňuje vlastenecký přístup, rozhodnost a schopnost reprezentovat ukrajinské zájmy na mezinárodní scéně,“ komentuje výsledky autorka výzkumu Tereza Friedrichová z agentury NMS Market Research.

Právě tyto tři vlastnosti – vlastenecký, rozhodný a sebevědomý – respondenti nejčastěji uvedli jako hlavní charakteristiky ukrajinského prezidenta.

Důvěru veřejnosti v prezidenta Zelenského pak podle agentur zvedlo například právě nedávné setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu.

Nerosty rozdělují společnost

Většina ukrajinské společnosti (58,1 %) odmítá konání prezidentských voleb během válečného stavu. Hlasování by podporovala zhruba jedna třetina obyvatel.

V případě ale, že by se volby uskutečnily, zúčastnit by se jich chtělo až 60,9 procenta dotazovaných, což podle agentury svědčí o vysoké občanské odpovědnosti Ukrajinců i v krizových podmínkách.

V dalším průzkumu, ve kterém odpovědělo na otázky výzkumníků 735 respondentů, by se pro současného prezidenta Zelenského znovu rozhodlo 39,4 procenta lidí. Nejbližší konkurent, bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj, by si sáhl na podporu 15,4 procenta voličů.

Ukrajinská společnost se naopak štěpí na názoru, zda má Ukrajina se Spojenými státy podepsat dohodu o těžbě minerálů, kterou prosazuje Trump, čímž by si Spojené státy zajistily podíl na ukrajinských nerostných zdrojích.

Téměř polovina dotazovaných (45 procent) k takovému kroku vyjádřila negativní postoj. Že by to Ukrajině mohlo zajistit výhody od Spojených států ve válce s Ruskem, si myslí 20,6 procenta respondentů a jen 16,3 procenta lidí věří, že by to mohlo přilákat investice a podpořit ekonomický rozvoj.

Průzkum vytvořila společnost National Sample ve spolupráci NMS Market Research. V online prostředí se ho mezi 6. a 12. březnem 2025 zúčastnilo 1020 obyvatelů Ukrajiny věku od 18 do 64 let.