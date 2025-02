Farageova protiimigrační strana se poprvé dostala v průzkumech do vedení. Volilo by ji 25 procent Britů

Každý pátý Brit, který volil v loňských červencových volbách konzervativce, by nyní dal svůj hlas protiimigrační pravicové straně Reform UK Nigela Farage. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov, o kterém informovala stanice Sky News. Poprvé tak v průzkumu YouGov strana, která bývá označována za populistickou, těsně předstihla vládnoucí labouristy i opoziční konzervativce, kteří se dlouhodobě střídají u moci. Londýn 7:29 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský politik Nigel Farage založil novou stranu, která se pracovně jmenuje Reform UK, tedy „Reformu pro Spojené království“ | Zdroj: Profimedia

Pro Farageovu stranu by nyní hlasovalo 25 procent Britů, o jeden procentní bod méně by získali labouristé a 21 procent voličů by dalo svůj hlas konzervativcům. Liberálové se v průzkumu umístili na čtvrtém místě se 14 procenty a na posledním místě skončili zelení s devíti procenty.

V oblíbenosti politiků pak mezi lídry stran vede Ed Davey z Liberálních demokratů. Za ním je Farage, který tak předstihl šéfku konzervativců Kemi Badenochovou. Ta si pohoršila oproti průzkumu z minulého měsíce, píše Sky News. Ještě hůře si však vede současný britský premiér Keir Starmer. Ten se umístil za Faragem i Badenochovou.

Výsledky průzkumu tak pravděpodobně znovu oživí debatu uvnitř konzervativců, zda by se neměli sloučit s Farageovou stranou, píše Sky News. To ale Badenochová opakovaně odmítla.

Sloučení těchto stran však podpořilo 43 procent dotazovaných, kteří v červencových volbách hlasovali pro konzervativce. Proti je 31 procent. Opačný výsledek je u voličů Reform UK - 40 procent je proti sloučení, pro je 31 procent, píše Sky News.

Británie má většinový volební systém, který zvýhodňuje hlavní dvě politické strany - labouristy a konzervativce. V důsledku toho se v zemi už řadu let střídají u moci pouze tyto dvě strany. Právě to je ale předmětem dlouhodobé kritiky ze strany menších stran, včetně Reform UK.