Válečná situace je pro některé už normální, popisuje atmosféru v Kyjevě první dáma Eva Pavlová

Brzy ráno v Kyjevě čekáme na příjezd manželky českého prezidenta, paní Pavlové. Situace je docela napjatá. Před malou chvílí se totiž celá mapa vzdušných poplachů na Ukrajině zabarvila na červeno a objevily se zprávy o letících ruských raketách.

Ty se tentokrát ukázaly jako pravdivé a na nebi nad Kyjevem se objevily první čáry po raketách protivzdušné obrany. Také zaznělo několik výbuchů. Návštěva prvních dam a gentlemanů probíhá za válečných okolností, a to nejen kvůli rannímu útoku, ale také kvůli bezpečnostním opatřením v celém jejím průběhu.

Kolem jsou stovky příslušníků ozbrojených ukrajinských ochranných složek a první dámy a gentlemani s sebou mají také vlastní ochranky. Pancéřované vozy, kterými se přemisťují, tu jsou povinností.

Už jsme v areálu jednoho z nejkrásnějších kyjevských chrámů, Chrámu svaté Sofie. Právě tady na volném prostranství stojí stan, kde se celý summit koná.

Zákaz zveřejňování záběrů

Organizátoři upozorňují na nezbytná bezpečnostní opatření. Venku jsou přistavené autobusy pro delegace i novináře, které je odvezou k nejbližšímu krytu v případě leteckého útoku.

Platí také absolutní zákaz zveřejňovat jakékoliv záběry, které by prozradily místo summitu. Všechna videa a fotomateriály je možné pustit do oběhu až po skončení celé akce.

„Ve svém panelu jsem měla téma duševního zdraví. Toto téma není jen tématem Ukrajiny. Jako ženy jsme na problematiku péče o duši narazily už několikrát v rámci různých setkání. Je to téma nejenom celoevropské, ale i celosvětové, a samozřejmě je situace o to horší, o co jsme si museli za poslední dobu projít – ať už šlo o covid, ekonomickou krizi, nebo situaci kolem války na Ukrajině,“ říká Eva Pavlová.

Stejně jako ostatní členky a členové této delegace přinesla k jednomu ze smutečních pomníků dětskou hračku. Právě toto místo má připomínat smrt více než 500 dětí za této války.

„Samozřejmě na vás asi nejvíce působí zdejší atmosféra. Na každém kroku vidíte místa, která jsou popsána válkou. Byli jsme se podívat v muzeu nebo na pietním místě, kde nám ukazovali, kolik zde již zemřelo dětí. To na vás samozřejmě hodně zapůsobí. Na závěr konference jsme se navíc dozvěděli, že byl podniknut další útok a opět zahynuly děti. To je v 21. století velmi smutné,“ dodává.

Pietní místo s hračkami, které připomíná dětské oběti války | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Manželku českého prezidenta překvapilo v Kyjevě třeba to, že si zdejší lidé na válku už zvykli. „Na Ukrajině je dnes už vidět to, že tato situace pro některé zůstává už normální. A normální to není. Vidíme tady, že lidé chtějí žít normálním způsobem života, a přesto je tu válka vidět na každém kroku,“ shrnuje.

Summity, jako byl tento kyjevský, válku nerozhodnou. Mohou ale velmi výrazně ukázat podporu civilizovaného světa. „Mohou ukázat to, že jsme solidární a že situace, která se tady na Ukrajině děje, se může dít i nám. Že jsme přátelé a přátelé se neopouštějí,“ uzavírá Eva Pavlová.

Pietní místo, které připomíná dětské oběti války | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas