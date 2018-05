První odhady: dvě třetiny Irů hlasovaly v referendu pro zrušení zákazu potratů

Dvě třetiny irských voličů v pátečním referendu schválily zrušení ústavního zákazu potratů v zemi. Pro změnu jich bylo 68 procent, uvádějí první odhady zveřejněné po uzavření volebních místností, o nichž informoval webu listu The Irish Times. Pro odstranění zákazu potratů je více žen, než mužů. Dublin 6:25 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Referendum o zrušení zákazu potratů v Irsku | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

Zatím se ukazuje, že 68 procent účastníků hlasování je pro změnu, 32 procent jich je proti. Pro odstranění zákazu potratů jsou především ženy. Průzkum ukázal, že jich je 70 procent, zatímco mužů 65 procent.

Největší podíl podporovatelů liberalizace interrupcí podle zeměpisných oblastí je metropole Dublin (77 procent). Podle věkových kategorií jsou pro změnu nejmladší voliči ve věku od 18 do 24 let. Pro zrušení zákazu je jich 84 procent. Naopak většina voličů starších 65 let je proti.

Průzkum provedla u vzorku 4000 voličů vycházejících ze 160 volebních stanic ve všech okrscích agentura IPSO/MRBI. Sčítání odevzdaných hlasů má podle agentury Reuters začít v sobotu v 10:00 SELČ.

Už počtvrté za poslední čtyři desetiletí hlasovali v pátek voliči v Irsku o možné změně právní úpravy týkající se potratů. Ty jsou nyní v zemi povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Pokud v referendu skutečně převáží hlasy pro „ano“, hodlá vláda irským ženám umožnit přerušit těhotenství do 12. týdne, v případech vážného ohrožení matky nebo dítěte i později.

Volební účast byla podle odhadů zřejmě přes 60 procent.